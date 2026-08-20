KNMI voorspelt het weer voor de Dutch GP: “Flinke kans op regen”

Aan het begin van deze raceweek wierpen we al een blik op de weersvoorspellingen voor Zandvoort van dit weekend. Nu is het tijd voor een diepere duik in de weermaterie. We hebben wat experts gevraagd naar hun verwachtingen voor het weer in Zandvoort tijdens de Dutch GP .

Als eerst spreken we Peter Siegmund. Hij is expert op het gebied van klimaat en werkt voor het KNMI . Volgens Siegmund kun je voor de beste voorspellingen kijken op websites als Windy en WXCharts . Deze tools gebruiken de profs ook.

Tevens komen we in contact met het online weerstation Weeronline . Zij schrijven voor iedere Grand Prix een weersverwachting en hebben dat ook al gedaan voor de race in Nederland. Laten we eens per dag kijken wat we mogen verwachten.

Vrijdag: de meeste regen, kans op onweer

Kijkend naar de tools van het KNMI kunnen we nu alvast concluderen: het moet gek lopen wil het vrijdag tijdens de vrije training (12:30 - 13:00 uur) en sprintkwalificatie (16:30 - 17:14 uur) niet regenen. Er valt op de eerste dag ook de meeste regen, tot wel 2 millimeter water per uur, al neemt de neerslag wel af naarmate de training vordert. Tijdens de kwalificatie voor de sprintrace zijn de buien naar het oosten opgeschoven en zou er geen regen meer bij moeten komen. De klassen (Porsche Supercup en F1 Academy) tussendoor moeten wel rekening houden met extra driftvocht. Het is daarom de vraag of de baan op tijd is opgedroogd door de kwalificatie of dat de F1-auto’s zelf een droge lijn moeten maken op het asfalt.

Weeronline legt uit waarom het logisch is dat de heftigste buien vrijdag vallen: “De afgelopen weken is het water voor de Nederlandse kust flink opgewarmd met op dit moment nog ruim 20 graden. In de koele luchtsoort waarin we ons nu bevinden is dat warme zeewater de ideale voedingsbodem voor de ontwikkeling van soms forse buien.Vrijdag is het dan ook een komen en gaan van buien die af en toe veel regenwater kunnen opleveren. Ook onweer is zeker niet uit te sluiten.’’ Dat laatste is uiteraard niet te hopen. Daarmee stijgt ook de kans dat de FIA het feest uitstelt naar een later moment.

Zaterdag: nog wat regen

Op dag twee beginnen we meteen goed met de sprintrace om 12:00 uur. Volgens Siegmund van het KNMI moeten de teams hun intermediatebanden erbij houden: “Op zaterdag valt er weinig regen, circa 1 millimeter, maar er is dus wel een flinke kans dat het niet helemaal droog is.’’

Volgens Weeronline zullen die druppels alleen vooraf en tijdens de sprintrace (16:00 uur) vallen. “Vooral in de ochtend en eerste helft van de middag is een bui nog mogelijk. In de loop van de middag lijkt het zo goed als droog te worden met geregeld zon.’’ Het is met een graadje of 19, 20 prima toeven in Zandvoort.

Zondag: regen “niet uitgesloten” op het mooiste gedeelte van het circuit

Tot slot het moment waar het allemaal om draait: de Dutch GP. Hierover zegt Siegmund: “Voor zondagmiddag wordt een klein beetje regen in de kop van Noord-Holland voorspeld, maar bij Zandvoort blijft het droog. De wind komt uit het noordwesten, dus bij eventuele regen in Zandvoort bereikt de regen het circuit het eerst aan de noordwestzijde’’, zegt Expert klimaat KNMI Peter Siegmund tegen Autoblog.nl . Dat wil zeggen dat áls het zondag gaat regen dat de eerste druppels zullen vallen in het Scheivlak, zeg maar de spannendste bocht van de baan. Lekker! Voor de aanwezige fans betekent het dat de eerste regen zou vallen in de General Admission zone 1.

Weeronline denkt echter dat die regen er niet komt. “De coureurs hebben zeer waarschijnlijk te maken met een droge race. De wind kan misschien nog een beetje een spelbreker zijn, maar een bandenwissel in verband met regen zit er zeer waarschijnlijk niet in’’, schrijft meteoroloog Alfred Snoek. Zijn advies: neem een jas of trui mee tegen de kou, maar ook goede zonnebrandcrème.