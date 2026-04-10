Porsche toont SoC met 'paramagnetic coating', want dat is energiezuiniger

Bij Porsche zijn de ontwerpers niet bang voor een stickertje hier. Een speciale variant van de 911 kan zomaar flink versierd zijn. Gelukkig zijn de Stuttgarters zich er terdege bewust van dat niet iedereen dat mooi vindt, waardoor de extra opsmuk vaak optioneel geplaatst of verwijderd kan worden. Helaas is een keuze voor een van beide permanent. Voor nu dan.

Weg met een druk op de knop

In de nabije toekomst kun je misschien op elk gewenst moment kiezen om de racestrepen op je 911 GT3 RS wel of niet te tonen. Met een druk op de knop kan je een speciale ‘paramagnetic coating’ zo instellen dat hij de kleur van de racestrepen of die van de lakkleur van de auto aanneemt.

De technologie is niet heel nieuw, want dit soort paramagnetische coatings worden al langer gebruikt in e-readers en kunnen van kleur veranderen wanneer er een elektrische spanning op wordt aangelegd. Het verschil zit het erin dat de microcapsules waarmee de technologie in de basis werkt, in een coating kan worden aangelegd. Deze kunnen over elkaar heen gelegd worden. Hierdoor kan elke laag zijn eigen kleur of eigenschappen dragen en deze tonen als het geactiveerd wordt.

Dit kan dus ook veel verder gaan dan het tonen en verbergen van wat racestrepen. Het kan ook werken voor dingen als stickers en andere optische aanpassingen. In theorie zou zelfs de hele lakkleur naar wens aangepast kunnen worden, zoals BMW al eerder toonde op een conceptauto.

Voor de racerij en om de laadstatus van je EV aan te geven

Porsche denkt dat deze technologie vooral handig kan zijn in de racerij. Daarin kan het wel eens voorkomen dat er twee nagenoeg dezelfde Porsche meedoen aan dezelfde race. Als een van deze auto’s dan wat extra strepen op zijn body kan toveren, is het ineens voor iedereen duidelijk dat de nummer drie in de race niet ook toevallig zevende rijdt.

Iets praktischer: Porsche denkt dat het ook wel eens handig kan zijn om te tonen hoe vol het accupakket is geladen. Hiervoor zouden er bijvoorbeeld drie stroken naast elkaar op de achterkant van een Taycan verwerkt worden die elk, afhankelijk van de lading, een andere kleur aannemen. Nu zou je kunnen denken dat dat ook makkelijk met een LEDje of drie zou kunnen, maar dan denk je te makkelijk. Volgens Porsche is een paramagnetische coating veel energiezuiniger en dus beter.