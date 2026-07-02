Welbekende autoverzamelaar moet brommen en zijn supercars inleveren

Je zou maar geld als water hebben, in de mooiste auto's ter wereld kunnen rijden en elke dag neerkijken op Central Park vanuit je peperdure penthouse. Als je daar hard voor hebt gewerkt, dan is dat volledig te respecteren. Dan moet je niet de boel belazerd hebben, zoals een Chinese vastgoedmagnaat die in de VS actief was. De zakenman in kwestie moet lang de bak in en zijn eigendommen worden in beslag genomen, waaronder een vrij bekende en dure supercar-collectie.

De zakenman in kwestie is Guo Wengui, ook bekend als Miles Guo of Miles Kwok. Op het oppervlak leek het imperium van Guo het resultaat van hard werken, investeren en het andere mensen triggeren om ook te investeren. Dat laatste zou ervoor moeten zorgen dat jouw zuurverdiende centen drie keer zo hard terugverdiend werden.

Fraude

Alleen wat bleek? Je was vooral ervoor aan het zorgen dat Guo zijn eigen rijke leventje aan het verrijken was. Door allerlei valse beloftes richting investeerders, vaak zelfs bestaand uit volgers. Die zagen geen cent terug, wat ervoor zorgden dat de positie van Guo's zakelijke leven onder vuur kwam te liggen. Het resultaat kwam in 2024: hij werd opgepakt vanwege oplichting en meerdere soorten samenzweringen. De uitkomst daarvan is nu bekend. De officiële veroordeling van Guo bevestigt dat hij bijna een miljard dollar heeft laten verdwijnen uit zakken van mensen die daar nooit wat van terug zagen. Allemaal om zijn eigen uitbundige leven te financieren.

Autocollectie

Miles Guo mag 30 jaar de gevangenis in, zo oordeelde de rechter in New York. De aankondiging van Guo's veroordeling komt gepaard met een lijst zaken die in beslag genomen zijn door de overheid. Bijna 630 miljoen dollar aan spullen gekocht van fraudegeld zijn nu in handen van de VS. Waaronder huizen en dure auto's. Want oh ja, we zitten op Autoblog. Bijna vergeten.

In de bijsluiter vinden we twee foto's van een Bugatti Chiron Super Sport en een Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Want ja, met veel geld koop je veel (en dure) auto's. Voor autospotters is de naam Guo namelijk geen onbekende. Miles Guo heeft niet alleen een paar dure auto's voor zichzelf. Zijn zoon Mileson Guo is wel eens te zien in bijzondere auto's, waaronder een op maat gemaakte Pagani Zonda 760.

Volgens de rechtbank zijn de Chiron en Lamborghini van Guo zelf, naast een Rolls-Royce Phantom. Dat terwijl er ook beslag is gelegd op "twee dure sportauto's van zijn zoon". Het lijkt erop dat Junior dus ook te maken heeft met de perikelen van Senior. Welke auto's er in beslag genomen zijn van Mileson Guo is niet bekend.

Naast brommen en het kwijtraken van zijn illegaal verkregen goederen moet Miles Guo ook nog ruim 900 miljoen dollar terugbetalen. Flink op de blaren zitten, dus.

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