Welk gek apparaat staat hier in Voorburg langs de straat geparkeerd?

Als er een auto is gespot die je niet kunt herkennen, dan is het eigenlijk per definitie een goede spot. Er zijn maar weinig mensen die dit apparaat zonder kentekencheck kunnen benoemen, dus we zullen het maar verklappen: dit is een Car Craft Cyclone.

Dit is een Britse kitcar (dat had je misschien nog wel kunnen raden) met een Opel-motor. Dat klinkt misschien niet heel indrukwekkend, maar deze auto moet je niet onderschatten. De motor levert 180 pk, maar deze auto weegt helemaal niks. 730 kg om precies te zijn.

GSi-motor

Het is trouwens niet de eerste de beste Opel-motor die in deze Car Craft Cyclone ligt. Het gaat om het fameuze C20XE-blok. Deze 2,0 liter zestienklepper maakte zijn opwachting in de Kadett GSi en lag later ook in de Astra GSi, de Calibra 16V en de Vectra 2000. De C20XE heeft bovendien tal van raceauto’s aangedreven. Het is dus helemaal geen gekke keuze voor een kitcar.











De carrosserie van de Car Craft Cyclone bestaat uit polyester panelen op een buizenchassis, zoals gebruikelijk bij kitcars. De Cyclone heeft een bijzondere deurconstructie: een soort Gullwing-deuren die dubbel vouwen als je ze omhoog klapt. Je moet alsnog wat acrobatische toeren uithalen om in te stappen, want de dorpel is nogal hoog.

Geen succes

Zoals wel vaker het geval is met Britse sportwagenfabrikanten, was Car Craft geen doorslaand succes. Naar verluidt zijn er maar 32 kits geproduceerd. Toch staan er vier exemplaren op Nederlands kenteken, wat meer is dan je zou verwachten met zo’n beperkte oplage. Dus óf er zijn toch meer dan 32 exemplaren gebouwd, óf de Car Craft Cyclone is buitenproportioneel populair in Nederland.

Hoe dan ook, deze Cyclone roepen we vandaag uit tot Autoblog Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

Bekijk alle foto’s van deze auto op Autoblog Spots!

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