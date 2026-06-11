Welk merk heeft de betrouwbaarste occasions in Nederland?

Aangezien auto's tegenwoordig aan de dure kant zitten, wil je een auto hebben die lang mee gaat. Welke merken bouwen daarom de meest betrouwbare auto's, oftewel welke merken hebben de meeste auto's met een grote kilometerstand? We nemen 400.000 als minimale kilometerstand. Bij dit aantal heeft de auto zich wel bewezen, plus het zijn ongeveer tien rondjes om de aarde.

Op het moment van schrijven, 11 juni 2026, zijn er 245.811 resultaten voor Marktplaats auto-occasions. Van dit aantal zijn er 1.013 auto’s die boven de 4 ton kilometers gelopen hebben. De koploper is Volvo met 289 exemplaren, hoe kan het ook anders. Daarna komt Mercedes-Benz met 180 auto’s. Op de derde plek komen Volkswagen en BMW met allebei 80 auto’s.

Zweedse degelijkheid

De cijfers maken het cliché toch weer waar: Volvo’s zijn onverwoestbaar. Wanneer we wat verder de cijfers induiken zien we dat de V70 met kop en schouders boven de rest van de modellen uitstijgt. Van de in totaal 289 Volvo’s zijn er maar liefst 123 de V70. Daarna volgen de V60 en de V50 met respectievelijk 28 en 20 occasions op Marktplaats.

De Volvo met de meeste kilometers op de teller is een uit 2003 komende XC70-diese l. Er zijn welgeteld 874.489 kilometers mee gereden. Volgens de verkoper rijdt hij perfect. Daar twijfelen wij lichtelijk aan. Durf jij hem door de miljoen kilometers te rijden?







Duits comfort

Zoals eerder genoemd, Mercedes-Benz is sterk aanwezig in de Marktplaats-occasions die meer dan 400.000 kilometers hebben gelopen. De E-Klasse is het meest vertegenwoordigd met 74 stuks van de 182 totaal. Daarna komt de C-Klasse met 41 stuks. Die laatstgenoemde is ook meteen het model met het exemplaar met de meeste kilometers. De betreffende Merc is een C200 CDI uit 2012 die een indrukwekkende 649.672 kilometer heeft gereden. Leuk feitje: hij heeft maar één eigenaar gehad. Die heeft de oorspronkelijke nieuwprijs van 65.126 euro bijna volledig afgeschreven. Hij staat nu namelijk te koop voor 2.750 euro.







Uiteraard konden we het ook niet laten om te kijken welke de duurste uit dit lijstje is. Daarvoor blijven we in Duitsland bij Mercedes. De duurste die boven de 4 ton kilometers heeft gelopen is er namelijk niet zomaar een. Dat is een Mercedes-Benz S350d uit 2021 en heeft sindsdien 464.489 kilometers afgelegd. De prijs is vanwege de jonge auto ook niet mals, je mag nog steeds 58.000 euro aftikken. Wel krijg je dan softclose, luchtvering, een burmester geluidsinstallatie en stoelverwarming/ventilatie. Zou je het aandurven? Je kan hem hier vinden.







Das Auto

Volkswagen is dus ook ruim aanwezig in de occasions op Marktplaats. Van dit merk is er ook weer een ultieme kilometervreter is de Golf 1 1.5 uit 1983. Die komt in de buurt van de magische grens van een miljoen kilometers. 922.994 kilometer om precies te zijn. De auto rijdt super, met een beetje werk, aldus de verkoper. Hij is hier te vinden.







Ook de goedkoopste Volkswagen van Marktplaats met 400.000 kilometer gelopen is wel een bijzondere. Dat is namelijk een Volkswagen Golf 1.6 FSI. Die heeft 441.643 gelopen en kost een schamele 395 euro. Volgens de verkopende partij rijdt de auto nog goed en werkt de airco zelfs nog. Wel is de APK verlopen, dat kan nog weleens het addertje onder het gras zijn.







De echte baas boven baas

Al de kilometerstanden roepen natuurlijk ook de vraag op welke wagen het meeste heeft gereden. Ook die hebben we gevonden. Dat is een Volkswagen Caddy met 1.500.000 kilometer op de teller. Dat zijn pas cijfers! De bestelauto is altijd goed onderhouden en heeft pas een nieuwe distributieriem gekregen. Durf jij het aan? Je kan hem hier vinden!