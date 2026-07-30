Welke dikke BMW haal jij op bij Domeinen: M3 Touring of M5?

We behandelden eerder deze week al een Audi RS6 schadebak die bij Domeinen stond, maar de overheid heeft ook nog twee dikke BMW’s in de aanbieding. Die zijn er op het eerste gezicht iets beter aan toe dan de Audi. Al zegt dat misschien niet zoveel.

BMW M3 Touring

De eerste optie is een BMW M3 Touring. Dat kan maar één generatie zijn, en ook maar één uitvoering. De M3 Touring is namelijk altijd een xDrive en altijd een Competition. Die versie levert 510 pk. Sowieso bestellen bijna alle M3-kopers de Competition, het is juist bijzonder als het géén Competition is.



















Het probleem is wel dat er nul sleutels bij de auto zitten. De auto komt uit Duitsland, maar een een kentekenbewijs zit er ook niet bij. Het zal dus nog wat regelwerk vereisen om deze auto op de weg te krijgen. En dan maar hopen dat er verder geen lijken uit de kast komen. Wie weet heb je geluk en is dit daadwerkelijk een M3 Touring met nog maar 11.674 kilometer op de teller.

BMW M5

Optie 2 is een M5 van de vorige generatie. Dit is dus geen loodzware hybride, maar een auto die gewoon al zijn vermogen uit de V8 haalt. Het gaat hier om een heuse special edition: namelijk de 35 Jahre Edition. Met deze jubileumeditie vierde BMW in 2019 het 35-jarig bestaan van de M5.





















Het feestvarken kun je herkennen aan de speciale kleur Frozen Dark Grey. Dit exemplaar heeft ook de optionele keramische remmen, die je kunt herkennen aan de goudkleurige remklauwen. De 35 Jahre Edition beschikt over 625 pk en is daarmee technisch gelijk aan de M5 Competition. We spotten echter een AC Schnitzer-badge onder de motorkap en een AC Schnitzer-uitlaatsysteem, dus deze auto heeft als het goed is meer dan 625 pk. Als het een beetje meezit heb je dik 700 pk.

Welke van de deze twee BMW’s zou jij het liefst ophalen bij Domeinen? Laat het weten in de comments of in de onderstaande poll! Meebieden kan hier en hier.

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