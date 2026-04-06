Welke dikke sedan met V8 koop jij?

Ben je toevallig op zoek naar een dikke sedan met een V8? Dan tref je het, want onze vrienden van The Collectables hebben er vijf in de aanbieding op dit moment. Jullie mogen kiezen.

Het gaat om drie BMW’s, een Maserati Quattroporte en een Porsche Panamera. Die laatste is strikt genomen geen sedan, maar die past wel in het rijtje. We gaan de auto’s één voor één langs, zodat jullie een weloverwogen keuze kunnen maken.



















We beginnen bij de BMW-sectie, met deze M550i. Het is de subtopper, maar die is zeker niet te versmaden. De M550i heeft ook gewoon een dikke V8, die 530 pk levert. Met zijn vierwielaandrijving en comfortabele onderstel is dit een buitengewoon fijne daily driver.

Qua uiterlijk komt deze auto ook aardig in de buurt van een M5, met de zwarte velgen, blauwe remklauwen en de vier uitlaatpijpen. Dat laatste is trouwens een kleine modificatie, normaal heeft de M550i rechthoekige uitlaateindstukken. De auto is origineel Nederlands en heeft 80.027 kilometer op de teller staan.



















Toch liever een M5? Dat kan ook. The Collectables heeft ook een M5 online staan. Dit is een F10, dus die is een generatie ouder dan de M550i. Het betreft een Competition-uitvoering, wat betekent: 575 pk, plus een aangescherpt onderstel en besturing.

Waar de F90 M5 eigenlijk iets te anoniem was en de nieuwe G90 M5 te uitgesproken, is de F10 precies goed. Hij is lekker dik, zonder dat het too much wordt. Er staat 110.593 kilometer op de teller, maar volgens The Collectables verkeert de auto in smetteloze staat, tot aan de motorruimte en de onderkant toe.



















Oké, nog één BMW. We kunnen wel stellen dat de G11 de laatste mooie 7 Serie is. Dit is een 750i, met onder de motorkap dezelfde V8 als in de M550i. Deze levert eveneens 530 pk. De Siebener is natuurlijk ietsje minder snel, maar daar krijg je een zee aan luxe voor terug.

Dit exemplaar is uitgevoerd in een fraaie combinatie van Tansanitblau met een ivoorwit interieur. Je kunt wat vinden van de zwarte velgen, maar dit past wel bij de rest van de uitvoering. Deze 750i is namelijk sportief aangekleed, met het M-sportpakket, M-sportuitlaat en M-sportremmen. De auto komt oorspronkelijk uit Duitsland en heeft 92.901 km op de teller.

















Dan het Porsche-alternatief: een Panamera Turbo S e-Hybrid. De absolute topversie van de Panamera, met maar liefst 700 pk. En als je wilt kun je er nog zuinig mee rijden ook, want deze auto heeft 50 kilometer elektrische range.

Qua opties kom je ook niks te kort in deze auto, met Burmester Hifi, een panoramadak, een sportuitlaat en nog veel meer. Dit exemplaar is verder ingetogen uitgevoerd. Een sleeper willen we het niet noemen, maar je kunt gewoon zakelijk voor de dag komen, terwijl je toch 700 pk onder je rechtervoet hebt. Het betreft een origineel Nederlandse auto, afkomstig van de eerste particuliere eigenaar.

















Deze Quattroporte is de opa uit dit gezelschap, maar dat maakt ‘m zeker niet minder leuk. Dit is misschien wel de best klinkende sedan ooit. In dit geval gaat het om een Quattoporte S, met de grotere 4,7 liter V8. Die is goed voor 431 pk. Ook leuk: dit exemplaar heeft de ZF-bak in plaats van de gerobotiseerde handbak (die wil je niet).

De auto is uitgevoerd in wit met een donkerblauw interieur. Een Italiaanse auto mag best een beetje flair hebben, nietwaar? Goed onderhoud is natuurlijk cruciaal bij Maserati’s, maar gelukkig heeft de eigenaar daar niet op bezuinigd. De Quattroporte heeft recent een grote beurt gehad, inclusief nieuwe remblokken. Ook is is de zogeheten cam cap-fix uitgevoerd. Er staat nog maar 86.861 kilometer op de teller, dus aan de kilometerstand zal het niet aan liggen.

Op al deze auto’s kan geboden worden via de website van The Collectables. Behalve op de Panamera, die wordt aangeboden voor een vaste prijs van €99.995. Welke van de vijf gaat het worden? Laat dat vooral even weten via de onderstaande poll. Of breng meteen een bod uit, dat mag ook.