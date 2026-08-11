Welke dikke auto zou jij in de mancave van deze villa zetten?

Iedere autoliefhebber fantaseert weleens over zijn ideale garage. Niet alleen over de auto's die erin staan, maar ook over de ruimte eromheen. Deze Belgische villa lijkt dat allemaal al prima geregeld te hebben. Een garage voor vier auto's, een brug, een fitnessruimte, een sauna en zelfs een bar om na het sleutelen nog even na te praten. Alleen één ding viel ons op. Op de foto's staat een Defender en een Porsche. Prima natuurlijk, maar dat kan echt wel wat dikker.

Meer mancave dan villa

De villa staat in de prestigieuze villawijk De Goudkust in het Belgische Lanaken, op nog geen steenworp afstand van Maastricht. Het huisje werd in 2020 gebouwd, telt maar liefst 1.060 vierkante meter woonoppervlak op een perceel van 4.200 vierkante meter en is afgewerkt alsof de eigenaar geen budget in gedachten had.

Beneden vind je een enorme leefruimte met open keuken, kantoor en een eigen bar. Op de eerste verdieping liggen vier slaapkamers, terwijl de kelder volledig in het teken staat van ontspanning en auto's. Daar vind je namelijk een fitnessruimte, sauna, meerdere bergingen én misschien wel het mooiste detail: een garage voor vier auto's, compleet met hefbrug. Ja, daar worden wij een stuk warmer van dan van de zoveelste designkeuken.















Welke auto hoort hier thuis?

De villa is voorzien van zo'n beetje alles wat je kunt bedenken. Domotica, camerabeveiliging, zonnepanelen, EPC A en een onderhoudsvriendelijke tuin op het zuidwesten. De vraagprijs? Een scherpe 4.990.000 euro.

Maar goed, wij blijven toch even hangen bij die garage. Want als je vier plekken en een hefbrug tot je beschikking hebt, waarom zou je dan genoegen nemen met zo'n slappe Defender en zo'n brave Porsche?

Dan denk je toch eerder aan een Porsche Carrera GT, Lexus LFA, BMW M3 CSL (E46), Ferrari F40 of misschien zelfs een Pagani Zonda? Auto's waar je spontaan extra poetsdoekjes voor koopt.

Dus de vraag is eigenlijk heel simpel: Welke auto zou jij in deze mancave parkeren?

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