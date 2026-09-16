Welke instap-C-Klasse is het goedkoopst: de EV, PHEV of de benzine?

Mercedes heeft vandaag de nieuwe, voordeligere elektrische instapper van de C-Klasse gepresenteerd: de C 300 4Matic electric. Moet je deze kiezen of toch beter de PHEV of mild-hybride benzineversie?

De elektrische C-Klasse kan behoorlijk puike prestaties overleggen. De instap-EV heeft al 421 pk en zelfs 800 Nm. Hij schiet daarmee in 4,5 seconden en stopt bij de 210 km/u met accelereren. Heb je minder haast, dan kun je de 85-kWh uitwringen tot 688 kilometer. Opladen kan dankzij de 800-volt technologie met 320 kW. Na 10 minuten stekkeren kun je weer 290 kilometer rijden en na 22 minuten is de accu van 10 naar 80 procent opgeladen.

Mercedes vs BMW

De logische tegenstrever van de C-Klasse is de 3 Serie van BMW. Daar hebben ze tegenwoordig ook een elektrische versie van: de BMW i3. Daarvan is helaas nog geen instapper bekend. Je kunt nu alleen nog een offerte aanvragen voor de i3 50 xDrive. Deze EV komt 900 kilometer ver op een volle accu en heeft 469 pk, maar kost in Nederland ook

Elektrisch, PHEV of benzine?

Hieronder heb ik de drie instapversies van de Mercedes C-Klasse en de belangrijkste eigenschappen onder elkaar gezet. De prestaties van de EV zijn duidelijk de beste, maar daar betaal je wel voor. Ondanks alle belastingvoordelen van de EV ten opzichte van de benzineversie is de mild-hybride benzine-C-Klasse de goedkoopste keuze, gevolgd door de PHEV en dan pas de EV. Bij de stationversie is de PHEV vooralsnog de goedkoopste, al wachten we nog op een elektrische C-Estate. Voor welke aandrijflijn zou jij gaan?

Aandrijving Model Vermogen 0–100 km/u Topsnelheid Prijs Sedan Prijs Estate (Station) Benzine (Mild-Hybrid) C 200 Business Solution 177 pk / 250 Nm 8,5 s 232 km/u € 57.639 € 60.400 Plug-In Hybrid (PHEV) C 300 e Business Solution 326 pk / 550 Nm 5,9 s 240 km/u € 58.214 € 59.793 Elektrisch (EV) C 300 4Matic Business Solution electric 421 pk / 800 Nm 4,5 s 210 km/u € 58.736 Nog niet te koop

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