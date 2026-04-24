Welke bijzondere kleur wil jij op een nieuwe BMW M5?

Is dat even toevallig: we waren op zoek naar een BMW in een bijzondere kleur. Voor vrijwel exact dezelfde prijs vinden we twee keer hetzelfde model, de nieuwe BMW M5. In twee keer een bijzondere kleur waarvoor bij Individual geshopt is. Dus hebben wij een hele simpele vraag. Welke kleur is het beste?

Inmiddels kun je de BMW M5 (G90 en G99) al een dik jaar kopen. De 727 pk sterke über-5 met plug-in én V8 kost nieuw alles vanaf 148.092 euro (150.873 euro voor de Touring). Ze kunnen natuurlijk veel duurder worden, maar gelukkig heeft de stekkerpower die prijs ietsje vriendelijker kunnen maken dan een puur door een V8 aangedreven M5 had gekund. Toch is er iets dat nog veel goedkoper is: tweedehands shoppen. Goed, vergeleken met de nieuwprijs is dit tweetal, beide uit 2025 en beide geïmporteerd, niet gigantisch veel goedkoper dan de nieuwprijs en de bodem is nog lang niet bereikt. Toch kan je al snel zien dat er met opties gestrooid is.

BMW M5 Touring op Marktplaats

We beginnen bij de duurste. Dat is, marginaal, de BMW M5 Touring. Dat is op zich al een verrassing, want in zes generaties M5 zijn er slechts drie als Touring geleverd. De voorgangers E34 en E61 waren geen megasucces. Toch zijn stationwagons met pit tegenwoordig niet aan te slepen, ook voor andere markten als de VS. Dus heeft BMW de M5 weer als Touring uitgebracht en vooralsnog werkt dat prima. In Nederland is de Touring veel populairder dan de sedan.

Het exemplaar in kwestie is uitgevoerd in een BMW Individual-kleur. Het betreft Riviera Blue. Dat is van origine helemaal geen BMW-kleur, maar eentje van Porsche. Het is een knalblauwe kleur, dus opvallen doe je zeker. Naast de kleur was er weinig inspiratie over voor andere felle onderdelen, behalve rode remklauwen. Niet alleen zijn de velgen zwart en de rest van de details ook (alleen is dat standaard), ook zijn de koplampen getint.

Binnenin is er iets meer ruimte voor kleur in de BMW M5 Touring op Marktplaats, want hier is gekozen voor Silverstone-kleurig Merinoleder. Dat is altijd een two-tone-kleurstelling, want de onderste helft is volledig wit en de bovenste helft alleen bij de bolsters en hoofdsteun, de rest zwart. Je hebt niet veel andere opties op de M5, want vol zit 'ie altijd wel. Het lijkt er wel op dat er geen M Drivers Pack aangevinkt is, want de top is geregistreerd op 250 km/u. Netjes volgens het herenakkoord.

De prijs voor deze BMW M5 Touring op Marktplaats in dit lekkere knalkleurtje is 134.995 euro. Zo mee te nemen, geen keuzestress. Dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat de auto precies is zoals je hem wil. Wij komen in de configurator op een meeneemprijs van ongeveer 165.000 euro voor deze exacte spec in Nederland. Maar goed, dan heb je wel eentje met 0 kilometer in plaats van 23.122 kilometer. Ach, "ze kunnen veel meer aan." Kopen kan hier op Marktplaats.

BMW M5 Sedan

Het eerste overduidelijke verschil tussen de twee BMW M5's die we vinden op Marktplaats is natuurlijk dat de tweede een sedan is. Als je dus een grote kofferbak wil, valt optie twee meteen af. Dat is wel jammer als je de specificatie veel beter vindt.

De gekozen kleur is een stuk minder fel, maar nog steeds opvallend. Het betreft Liquid Copper, een kleur waarvoor wederom Individual ingeschakeld moet worden. Deze kleur is wel BMW-eigen, want hij debuteerde op de BMW i7 M70. De naam zegt het al, het is een soort koper. Een bijzondere en wellicht ietwat moeilijk definieerbare tint, maar het past eigenlijk wel.

De rest van het exterieur van de BMW M5 Sedan op Marktplaats wordt afgemaakt door dezelfde velgen als de Touring, maar dan in two-tone met diamond cut-afwerking. Ook hier heb je rode remklauwen. Hoe kleine details zo'n groot verschil kunnen maken.

In de cabine van de BMW M5 Sedan op Marktplaats zijn dezelfde keuzes gemaakt als bij de Touring. Two-tone Merinoleder in de kleur Silverstone op de onderste helft. De sedan lijkt wel ietsje completer, want we zien hier wél het M Drivers Pack met een top van 305 km/u. In de configurator zit bij de prijs inbegrepen dat je mee mag naar de BMW Driving Experience, maar dat zal voor deze tweedehandse niet gelden.

De sedanversie van de BMW M5 op Marktplaats is een heuse 45 euro goedkoper met 134.950 euro. Ook dit exemplaar komt uit 2025 en is recent geïmporteerd en heeft een vrij gelijkwaardige 27.383 kilometer gelopen. De enige keuzestress die er is: het kleurtje en het feit of je de Touring of Sedan wil. De sedan kan je eveneens hier op Marktplaats kopen. Welke kies jij?