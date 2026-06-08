Welke nieuwe BMW staat er in deze mysterieuze box?

Komend weekend is het zover: het WK… eh… de 24 Uur van Le Mans barst los. Autoblog-lezer Jasper was het afgelopen weekend al aanwezig op Le Mans en spotte daar een interessante box van BMW.

Op de box staat ‘Stay tuned. World premiere inside.’ Spannend! Wat zal het zijn? Nou, het silhouet op de voorkant geeft alvast een grote hint. Dit is onmiskenbaar een i3, maar dan net even dikker. Het kan haast niet anders of dit is de elektrische BMW M3 a.k.a. de iM3.

Gelekt

Het silhouet komt ook overeen met een eerder gelekt plaatje van de iM3. Daar zagen we ook de opvallende vierkante verlichting aan weerszijden van de voorbumper. Dit maakt de elektrische M3 optisch extra breed, zeker in het donker.

De elektrische M3 gaat naar verluidt meer dan 1.000 pk leveren. Want dat is tegenwoordig de standaard voor elektrische performancemodellen. Wel uniek is de manier waarop dit vermogen tot stand komt: BMW maakt namelijk gebruik van vier elektromotoren. Daarmee is ook zeer geavanceerde torque vectoring mogelijk. Maar het is dus geen échte BMW, want de auto is niet puur achterwielaangedreven.

Trukendoos

Voor een stukje beleving trekt BMW de trukendoos open. De elektrische M3 krijgt dus neppe schakelmomenten en nep motorgeluid. Voor dat laatste heeft BMW geluiden van een M3 GTS, een M4 GTS en een E63 M6 opgenomen, dus wie weet kun je straks kiezen tussen zescilinder-, achtcilinder- of tiencilindergeluid.

Het lijkt er trouwens op dat de elektrische M3 nog niet definitief onthuld wordt. Deze box is waarschijnlijk slechts een exclusieve preview. De verwachting is dat de BMW pas in 2027 officieel het doek trekt van de iM3.

Dit is natuurlijk niet de auto waar BMW-liefhebbers op zitten te wachten, maar niet getreurd: er komt ook nog gewoon een nieuwe M3 met verbrandingsmotor. Dit is waarschijnlijk een doorontwikkeling van de huidige generatie. Die auto komt waarschijnlijk pas in 2028.

Met dank aan Jasper voor de foto's!

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