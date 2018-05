Welke sport zou de eigenaar van deze G500 4×4² beoefenen?

De eigenaar heeft ballen, al snapt hij er geen bal van.

De oude Mercedes G-klasse heeft inmiddels een opvolger gekregen, maar dat maakte de eigenaar geen bal uit. De nieuwe G is voorlopig enkel te krijgen als G500 en als AMG G63. De knotsgekke edities laten nog even op zich wachten. Daarom was Forgiato genoodzaakt om het oude model aan te pakken. De bal is flink misgeslagen bij deze creatie.

De G500 4×4² op de foto balt op 24-inch Fratello-T wielen van het merk. Dat klinkt als een Italiaans gerecht. Echter heb ik de ballen verstand van marketing. Het kan nog gekker, want het setje is tevens te verkrijgen met een 26-inch grootte. Wie wat rustiger aan wil doen, kiest voor 22-inch. Om de velgen zit 37-inch rubber van Toyo Tires. Het zal het balletje ongetwijfeld aan het rollen brengen.

Creative Designs uit Los Angeles is verantwoordelijk voor de tuning en greep de Mercedes bij de ballen. De chrome delen van de G-klasse werden vervangen voor baldadige zwarte details, in combinatie met getinte ruiten. Ik vind er eerlijk gezegd geen bal aan. Verder werd in het interieur een nieuw audiosysteem geïnstalleerd. De auto behoort tot de collectie van de 35-jarige Donald Penn. Een American football-speler. Hij werkt zich de ballen uit de broek om zo’n auto te kunnen veroorloven. Voetbal en football klinkt niet alleen hetzelfde, spelers van beide sporten hebben blijkbaar ook dezelfde smaak. Laat ik een balletje opgooien, zou jij deze G-klasse zo rijden? Ik werp de kolf in elk geval naar de bal, maar goed. Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten.