Wen er maar aan: deze Ferrari kan richting het miljoen kruipen

Je kan er eigenlijk geld op wedden dat elke Ferrari een keer door het dak gaat qua prijs. Wacht lang genoeg en zelfs ooit bereikbare Ferrari's gaan door het dak. Om nog maar te zwijgen over auto's die in hun eigen tijd ook al gewaardeerd werden, al geldt voor de auto van vandaag niet perse dat iedereen het erover eens was. Zonder de prijs te zien verwachten we een getal van zeven cijfers, maar dan heb je ook wel iets heel speciaals.

In de lange historie van middenmotor Ferrari's met V8 waren de jaren '00 een grote verandering. De 355 werd de 360, wat toch een nieuwe koers inzette voor Ferrari. De opvolger van de 360 pakt dan weer veel van wat die auto goed maakte, maar dan beter. Dat betreft natuurlijk de Ferrari F430, vernoemd naar zijn briljante 'Tipo F136' 4.3 liter grote V8. De styling werd niet door iedereen gewaardeerd, maar het zijn van een perfecte V8-Ferrari is eigenlijk niet over te twisten.

Scuderia

Net als de voorganger die als 360 Challenge Stradale als een circuitspeeltje kwam, was het in 2007 tijd voor eenzelfde versie van de F430. Zonder F werd dat de 430 Scuderia, vernoemd naar Scuderia Ferrari. De motor kreeg 20 extra pk's voor een totaal van 510 stuks, maar het dieet van 140 kg merk je het meest. Veel koolstofvezel, weinig aankleding, lekker rauw. Schakelen kon enkel met de F1-versnellingsbak, de handbak begon langzaamaan weg te vagen. In tegenstelling tot de retezeldzame Scuderia Spider 16M (499 stuks) zijn er toch naar verwachting rond de 1.800 stuks van de coupé gebouwd, maar ook dat is niet overweldigend veel.

Toch zijn er voldoende redenen om te geloven dat je eigenlijk al te laat bent wat betreft de Ferrari 430 Scuderia. Afgelopen week nog berichtte collega Machiel dat een bijzondere 430 Scud is verkocht voor net geen 850.000 euro. Dat is geen record, want de Scuderia uit de Bachman-collectie van vorig jaar verkocht voor meer dan 1,4 miljoen euro. Een exemplaar dat te koop staat kan ook wel eens richting een miljoen kruipen, want het is niet zomaar een Scuderia.

Allereerste

Let wel: helaas kan de verkopende partij niet met honderd procent zekerheid bevestigen dat het volgende waar is. Er is bewijs echter dat het bij de waarheid kan zitten en dan is dit de allereerste Ferrari 430 Scuderia ooit gebouwd. Eentje die nooit bedoeld is voor de spotlights, zoals de eerste exemplaren in het rood die gebruikt zijn voor bijvoorbeeld de Frankfurt Motorshow in 2007 waar de Scuderia debuteerde. Ook is 'ie vroeger dan de persauto's. Het verhaal gaat dat de allereerste Scuderia bedoeld was voor een hoge pief vanuit Ferrari zelf. De eerste eigenaar was tot en met 2008 dan ook Ferrari S.p.A., waarna de 430 Scuderia vertrok naar een verzamelaar.

Nu is er dus weer een kans om naar alle waarschijnlijkheid de eerste Ferrari 430 Scuderia te kopen. Volgens de verkoper reflecteert de specificatie inderdaad de smaak van een hoge pief binnen Ferrari. Niet rood, maar blauw. Blu Scozia om precies te zijn. Wel met de grijze dubbele streep, donkere velgen en gele remzadels. Binnenin een 430 Scuderia wordt het helaas nooit luxueus, want lichtgewicht onderdelen zonder extra afwerking is de kracht van de Scud. De alcantara afwerking is lichtgrijs van kleur om het geen donker hol te maken.

Kopen

AAtelier M, de verkopende partij, noteert geen prijs. Als je het moet vragen, kan je deze Ferrari 430 Scuderia toch niet betalen. Veel geld wordt het toch wel, dat durven we je te beloven. Helemaal als je het verhaal erachter kent. Zoals we dus in de titel al zeiden: wen er maar aan, de Ferrari's die niet aanvoelen als extreem duur, zijn nu extreem duur.