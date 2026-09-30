Koop de collectie van een wereldberoemde zanger

Autoblog is een site over auto's. Vier wielen dus. Heel af en toe maken we een uitzondering als er op twee wielen iets voorbijkomt dat simpelweg te leuk is om te laten liggen. En anders koop je er maar twee. Heb je alsnog vier wielen.

Want de wereldberoemde zanger (en pianist natuurlijk) Billy Joel gaat namelijk een flink deel van zijn motorcollectie verkopen. De inmiddels 77-jarige zanger heeft in de loop der jaren meer dan zeventig motorfietsen verzameld en die gaan in november in New York onder de hamer.

En het is bepaald geen verzameling scooters. Er zitten motoren tussen van Ducati, BMW, Moto Guzzi, Harley-Davidson, Triumph, Honda, Yamaha en Kawasaki. Onder de opvallendere exemplaren zitten een Triumph T140 Bonneville uit 1978, een Ducati 900 Mike Hailwood Replica uit 1982 en een Ducati 750 Sport uit 1975.

Koop er minimaal twee als autoliefhebber

Joel is dan ook niet zomaar een beroemdheid die ooit een motor heeft gekocht. Hij is al decennia motorfanaat en had op Long Island zelfs zijn eigen 20th Century Cycles, waar een groot deel van zijn verzameling stond.

Nu gaat een flink deel daarvan weg. Meer dan zeventig motoren worden op 20 en 21 november geveild door Gooding Christie's tijdens Rétromobile New York. Leuk detail is dat ze allemaal zonder minimumprijs onder de hamer gaan. Het hoogste bod is dus gewoon het hoogste bod.

De opbrengst gaat naar The Joel Foundation, waarmee ons Billeke een hele hoop goede doelen ondersteunt.

Mocht je dus altijd al een motorfiets van Billy Joel hebben willen bezitten, dan is dit je kans. En nogmaals, koop er gewoon twee. Dan hoeven wij ons ook niet schuldig te voelen dat we ineens over tweewielers schrijven.

En over tot de orde van de dag.