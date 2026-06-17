Wereldprimeur op Marktplaats: Allereerste McLaren 620R schrijf 150.000+ euro af!

Tussen de duizenden compacte hatchbacks en verstandige gezins-SUV's op Marktplaats duikt er heel af en toe een advertentie op die je hart sneller doet kloppen. In de buitencategorie van het absolute superspul vinden we vandaag een wel heel bijzondere Marktplaats-advertentie .

Er staat momenteel een bijzondere McLaren 620R te koop. Da’s niet voor het eerst , maar dit keer is de auto nog specialer. Je kijkt hier naar chassisnummer 9, de allereerste 620R die wereldwijd op kenteken werd geregistreerd. De eerste 1.500 kilometer werden door McLaren op de teller gezet rondom het hoofdkantoor in Woking.









Daarna kwam de auto naar Nederland om als demo-model potentiële klanten warm te maken. Tijdens de coronapandemie besloot de Nederlandse importeur de auto definitief over te nemen. Hij belandde bij een verzamelaar, en nu staat dit stukje autohistorie dus gewoon te glimmen op Marktplaats.nl .

De eerste geregistreerde 620R draagt de kleur Onyx Black metallic. De vorige eigenaar heeft de auto voor aflevering langs Custom Dreams gestuurd. Zij hebben de luchthapper op het dak, koelgaten in de motorkap en de wielen voorzien van een McLaren Orange fade-afwerking.









Specificaties

Zoals dat bij McLaren gaat, kun je het vermogen wel raden. De bekende 3.8-liter biturbo V8 levert een gezonde 620 pk, waardoor je in 2,9 seconden aan de 100 km/u kunt zitten. De top ligt op 322 km/u. Maar deze auto koop je niet voor de sprintjes in een rechte lijn, dit ding is gebouwd om bochten te verslinden. De gigantische, handmatig verstelbare carbon achtervleugel en de splitter zorgen samen voor bakken neerwaartse druk, tot 185 kilo bij 241 km/u.

Binnenin stap je via de bekende vlinderdeuren in een sportieve cockpit. Je zit vastgesnoerd in diepe carbon racekuipen en via het geïntegreerde Track Telemetry-systeem met ingebouwde camera's kun je na een circuitdag je rempunten, rondetijden en stuurinputs analyseren. Aan de andere kant beschikt de 620R ook over een Bowers & Wilkins audiosysteem met 12 speakers.









Exclusiever dan gepland

Oorspronkelijk was het plan om er 350 stuks van te bouwen, maar door diezelfde coronacrisis ging de deur van de fabriek op slot en stopte de productie. Later werd de productie niet nog eens opgepakt. Er zijn uiteindelijk slechts 225 exemplaren wereldwijd gebouwd.

Afschrijvingskanon?