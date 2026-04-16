Wereldwijd populaire Kia gaat het hier nu ook proberen

Het gras is altijd groener bij de buren, dat geldt ook voor autoland. Er zijn talloze modellen die elders aangeboden worden, waar Europa enkel maar van mag dromen. Kia zorgt ervoor dat jouw Fear Of Missing Out niet meer geldt voor een model dat al sinds 2019 wordt aangeboden in Korea, China, Australië, de VS en nog meer markten. Jij wil hem nu ook, kennelijk: de Kia Seltos.

Kia bedacht de Seltos in 2019 min of meer om de groeimarkten te bedienen. In theorie is het veel van wat we kennen in een andere carrosserie. Je moet dit namelijk zien als een soort Sportage. Vergeleken met de Sportage is de Seltos iets bonkiger, iets ruiger. De Sportage wordt dan weer gezien als de wellicht iets luxueuzere keuze, wat 'm ook duurder maakt.

In de VS is het vergelijk nog weer anders, want hun Sportage is een paar centimer langer dan de onze. Kortom: in Europa hebben we een model als dit niet nodig gehad. Als je iets dergelijks zocht was een Sportage of Sorento afdoende en eigenlijk neigden wij Europeanen sowieso wat meer naar modellen als de XCeed en Niro/Stonic.

Kia Seltos komt naar Nederland!

In Korea en de VS heeft Kia de Seltos recent vervangen door een gloednieuw model. Hij is nog bonkiger en hoekiger geworden, wat natuurlijk grotendeels past bij de huidige designtaal van Kia. Toch verwacht je dat je de Seltos wederom kan opschrijven als iets wat elders blijft, want onze Sportage blijft doen wat 'ie doet. Toch is de vraag naar middelgrote SUV's dankzij hybridemotoren weer gestegen: de Kia Sportage is in Europa een goede verkoper. Dat heeft Kia doen besluiten dat de Kia Seltos dit jaar in Europa -en dus Nederland- arriveert als een gloednieuwe toevoeging aan het gamma.

Sportage...

Qua positionering kan je het op twee manieren zien. De Kia Seltos wordt het ruigere broertje van de Sportage, maar als we het goed begrijpen lever je wel wat specificaties in. De Sportage is beschikbaar als 'normale' hybride met voorwielaandrijving en 239 pk, of 288 pk sterke PHEV met of zonder AWD. Bij de Kia Seltos betreft het altijd een normale hybride zonder stekker. De basisversie heeft 154 pk en de topversie heeft 178 pk en 'e-AWD'. Qua dimensies is het ook vergelijkbaar met de Sportage. We hopen dus dat de Seltos er qua prijs ietsje onder gaat zitten, want anders is het verschil qua specs wel vrij groot.

... of EV5?

Een andere manier waarop je de Seltos kan zien is dat het de benzinebroer wordt van de Kia EV5. In tegenstelling tot de aalgladde EV6 is dat ook een soort hoekige, stoere SUV. Mocht jij dus dat ontwerp gaaf vinden maar (nog) geen zin hebben in EV, dan klinkt de Seltos als een interessante keuze. Qua prijs zitten zowel de Sportage als EV5 rond de 45 mille, dan zou het mooi zijn als de Seltos rond de 40 mille kan zitten. Anders moet de nieuweling het enkel hebben van zijn uiterlijk.

Exterieur

Laten we daar dus ook even naar kijken. De Kia Seltos is 4,43 meter lang, 1,83 meter breed en 1,6 meter hoog. Vooraan heeft Kia hun 'Star Map Signature' toegevoegd, oftewel de koplampen. Daar zit de hoofdunit met één stuk dagrijverlichting in de grille verwerkt, met een dunne strip er net naast. Kia begint een beetje te spelen met de limieten van hoe bijzonder een ontwerp kan worden voordat het gewoon lelijk wordt, maar goed, dat blijft een mening. Het merk spreekt tevens van een 'zwevend dak' (zwartgelakte stijlen) en omdat het een stoer ding moet worden krijg je veel zwart plastic rondom. Daarover gesproken: een extra stoere X-Line komt ook beschikbaar. Evenals een GT-Line, wat je kan zien op het donkergrijze exemplaar in dit artikel.

Interieur

Van binnen zijn we minder verrast wat betreft de Kia Seltos. We zien de bekende setup met twee 12,3 inch grote schermen. De linker fungeert als tellerbak, de rechter als infotainment en is dus een aanraakscherm. Er precies tussenin zit een 5,3 inch scherm dat zich enkel richt op uitgebreide functies voor de klimaatbediening. Toch is het niet een gigantisch schermenbonanza, want onder de klimaatroosters in het midden zitten fysieke knoppen waarmee je door de menu's kan springen, alsook fysieke knoppen voor de temperatuur en ventilatorsterkte. Ook het stuur bestaat uit louter fysieke knoppen. Goed bezig!

Schakelhendel?

We wilden nu wel de asterisk plaatsen dat één deel van het interieur misschien een beetje te ver het verleden in is gegaan: de schakelhendel van de Kia Seltos. Dat is een vrij lompe, grote hendel in het midden, waar dankzij moderne shift-by-wire-systemen veel betere oplossingen voor zijn. Het lijkt er echter op dat Kia voor het persbericht de Koreaanse persfoto's heeft gerecycled. De Kia's voor die markt zijn nagenoeg hetzelfde als 'de onze' in de meeste gevallen. Op de website van Kia zien we echter een ander plaatje van het interieur van de Seltos en kijk aan: een hendel aan de stuurkolom en een opgeruimde middenconsole. We verwachten dat die laatste het meest representatief is voor wat er bij de dealer verschijnt.

Eind 2026 in Nederland

De rest van de nieuwtjes voor de Kia Seltos zijn ook niet verrassend als je het gamma van het merk kent, dus wachten we vooral die vanafprijs even af. Die zal gedurende het jaar bekend worden, want Kia verwacht deze zomer al demonstratiemodellen hier te hebben rondrijden. Eind 2026 kan de Kia Seltos jouw oprit opfleuren.