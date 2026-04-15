Wereldwijde EV-verkoop vooral getrokken door Europeanen

De verkoop van volledig elektrische auto’s gaat niet helemaal zoals we een paar jaar geleden hadden voorspelt. Blijkbaar zijn er nog steeds impulsen van buitenaf nodig om mensen over de streept te trekken om hun benzinetank in te ruilen voor een accubak. En als die wegvallen, dan kakt de verkoop ook in.

De wereldwijde EV-verkoop liet het afgelopen kwartaal dan ook een dipje van drie procent zien en tikte de vier miljoen stuks aan. De karretrekker in dit verhaal? Europa, met 1,4 miljoen geregistreerde zoemmobielen. Omgerekend komt dat neer op een plus van 27 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Alleen de ‘Rest of world’ deed het procentueel gezien met een plus van 79 procent beter. Vooral dankzij landen als Nieuw Zeeland, waar er 263 procent meer EV’s werden verkocht, blijkt uit cijfers van Benchmark Minerals.

Subsidies en dure peut

Volgens de onderzoekers zou de enorme groei in Europa vooral door de laatste maand van het kwartaal komen. Die was namelijk goed voor bijna de helft van het totaal. Daarnaast wijzen de vingers ook naar verklaringen als de stijgende benzineprijzen en de opnieuw in het leven geroepen subsidies. Ook helpt de invoer van goedkopere Chinese merken met de groei.

In de VS en China is precies het tegenovergestelde te zien. Daar worden subsidies de nek om gedraaid, met als resultaat een daling van respectievelijk 21 procent en 27 procent. Nu is dat laatste cijfer niet heel erg schokkend, als je weet dat er in het land van de grote boze oranje man amper 300.000 EV’s werden verkocht in de eerste drie maanden van 2026. De daling van een vijfde in China is heftiger op een totaal van 2,1 miljoen voertuigen.

Welke kant gaan we op?

De bovenstaande cijfers geven op z’n minst een beeld van de vreemde situatie waarin de EV-markt zich nu bevindt. Er zijn zeker kopers te vinden, maar die moeten nog wel overtuigd worden. Die overtuiging komt vooral uit de financiële hoek. Subsidies helpen overduidelijk, maar de tegelijk zien we dat mensen toch eerder bereid zijn een EV te kopen als ze daardoor niet langer huilend ribben hoeven in te leveren om de tank te kunnen vullen. Hoe langer de oorlog in Iran doorgaat, hoe erger deze situatie wordt, en hoe harder de vraag naar EV’s zal stijgen.

Aan de andere kant zien we ook dat autofabrikanten, juist de afnemende vraag van de afgelopen periode en de verandering van de EU-regels, wat minder hard zijn gaan inzetten op volledige elektrificatie. Veel vooral duurdere EV’s worden geschrapt of uitgesteld, terwijl de concurrentie aan de onderkant van de elektrische markt juist toeneemt met de komst van onder meer de kleinere EV’s uit de hoek van Volkswagen en zustermerken.