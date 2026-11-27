We moeten allemaal aan de elektrische auto. Zeker voor wie een auto van de zaak voor de deur heeft staan. Die moet dan wel geladen worden natuurlijk. Maar liever niet aan de dure snellader als het aan je werkgever ligt...

Ooit werkte ondergetekende voor een groot bedrijf en daar werd aan het einde van de maand altijd een prijs uitgereikt aan de leaserijder die het goedkoopste had getankt die maand. Een kleinigheidje in de vorm van een zak Autodrop en eeuwige roem op het intranet zeg maar. Maar op die manier werd er wel gewerkt aan een kostenbesparing. Zogenaamd ongedwongen, maar als je weet wie er goedkoop tankt, weet je ook wie zijn tank altijd volgooit langs de dure snelweg natuurlijk. Interessant onderwerp voor het jaarlijkse functioneringsgesprek.

Dat deze monitoring van kosten niet beperkt blijft tot het wagenpark op dinosap is natuurlijk ook logisch. Elke kostenpost van elk bedrijf moet natuurlijk in de gaten worden gehouden. In België, het land wat nog meer op de kleintjes let dan de "gierige Ollanders" speelt dat al een tijdje. Eerder melden we al dat hier het mes steeds vaker in het onbeperkt laden gaat en we vroegen ons al af wanneer dit ook naar ons land komt. Nou nu dus.

Werkgever wil laadgedrag sturen

Werkgevers gaan steeds kritischer kijken naar laadkosten en proberen werknemers te sturen naar het laden thuis en op kantoor. Zo meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek dat RTLZ deed naar hoe werkgevers omgaan met snelladen van leaseauto's van hun werknemers. RTL ging langs bij drie grote leasemaatschappijen, Ayvens, Athlon en Van Mossel Lease en alledrie bevestigen ze dat werkgevers hier steeds meer naar gaan kijken.

In veel zakelijke wagenparken is elektrisch rijden de norm geworden en volgend jaar met invoering van de pseudo-eindheffing zal dat nog meer het geval worden dan het nu al is. Niet zo gek dat die werkgevers dan ook aandacht gaan besteden aan laadgedrag van het personeel. De bevraagde leasemaatschappijen geven aan dat die werkgevers hier ook steeds vaker vragen over stellen. Hoe kunnen we het laadgedrag van ons personeel gaan sturen?

In de praktijk wordt er dan bijvoorbeeld gekozen voor een laadpaal aan huis voor een werknemer. Door dit aan het leasecontract toe te voegen stimuleer je thuis laden, waar de werknemer weer een vergoeding voor krijgt, in plaats van onderweg aan een dure snellader.

Abonnementen

Andere werkgevers kiezen er weer voor om juist abonnementen af te sluiten waardoor je bij specifieke aanbieders van snelladers helemaal niet zoveel duurder uit bent. Moeten ze wel daar laden natuurlijk. Maar goed je kunt afspreken dat je bij die snellader kan laden op kosten van de baas en anders zelf moet aftikken.

Ook het vergoeden van het opladen in het buitenland wordt steeds vaker beperkt. Overigens gebeurt dat nu ook al veelvuldig met zakenauto's waar nog gewoon benzine en diesel in de tank gaat. Tot nu toe werkte de laadpas meestal wel gewoon over de grens.

Wat vinden jullie? Logisch dat de werkgever zich met het laadgedrag van het personeel bemoeit? Of wordt het zo allemaal te veel gemonitord?