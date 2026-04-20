Werkgevers niet happig op hogere kilometervergoeding

De brandstofprijzen rijzen de pan uit, en dus hopen veel automobilisten stiekem dat de baas een beetje bijspringt. Maar voordat je alvast die extra euro’s in gedachten uitgeeft: werkgevers zijn daar echt een stuk minder enthousiast over. Sterker nog, die houden de hand liever stevig op de knip. Want ja, ook aan de andere kant van de tafel zitten ze gewoon met de rekenmachine.

Werkgevers trappen op de rem

Uit onderzoek onder het Nederlandse bedrijfsleven blijkt dat werkgevers niet zo veel voelen voor het massaal verhogen van reiskostenvergoedingen. Begrijpelijk misschien, want ook zij zien hun kosten oplopen. Brandstof is duurder, lonen stijgen en de concurrentiepositie staat onder druk.

Het idee dus dat een hogere kilometervergoeding gratis geld is, wordt volgens werkgevers dan ook snel de kop ingedrukt. Het feit dat de overheid de belastingvrije vergoeding mogelijk verhoogt van 23 naar 25 cent betekent namelijk niet dat dat bedrag ineens vrolijk uit de lucht komt vallen. Iemand moet het betalen. Spoiler: dat is de werkgever.

Alleen gericht compenseren

Als er al iets gebeurt, dan moet het volgens werkgevers vooral gericht zijn. Dus niet iedereen automatisch meer geld, maar kijken wie het écht nodig heeft. Denk aan mensen die afhankelijk zijn van de auto en geen alternatief hebben.

Voor zakelijke ritten ligt dat dan weer anders. Daar vinden veel werkgevers het wél logisch dat werknemers niet zelf moeten bijleggen. Maar voor woon-werkverkeer wordt het al snel een ander verhaal. Het idee is simpel: waarom iedereen meer geven als een deel van het personeel ook met het ov, de fiets of vanuit huis kan werken?

Minder auto, meer alternatieven

Werkgevers kijken dus nadrukkelijk naar alternatieven. Thuiswerken, vaker het ov pakken of zelfs de (elektrische) fiets worden ineens weer heel aantrekkelijk.

Dat klinkt leuk op papier, maar toch werkt ook dat niet altijd. Denk aan ploegendiensten, slecht bereikbare bedrijfslocaties of beroepen waarbij je simpelweg op locatie moet zijn. Dan houdt het hele “pak de fiets”-verhaal weer vrij snel op.

Toch geeft een meerderheid van de werkgevers aan voorlopig geen maatregelen te nemen. Eerst maar eens afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt en wat de overheid precies gaat doen.