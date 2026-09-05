Zeg die leaseauto maar op, je mag er toch niet mee rijden

Heb jij een leaseauto op de oprit staan van de zaak? Kijk er nog maar eens goed naar. Want er daadwerkelijk mee gaan rijden is uit den boze.

Wie dacht dat de hoge brandstofprijzen alleen vervelend waren bij het afrekenen aan de pomp, is de baas vergeten. Werkgevers zijn steeds kritischer aan het kijken naar hoeveel kilometers werknemers maken. In sommige gevallen is de oplossing verrassend simpel: minder rijden.

Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker VMS Insight, uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Voor het onderzoek werden ruim tweehonderd werkgevers ondervraagd die verantwoordelijk zijn voor het mobiliteitsbeleid binnen hun organisatie.

Vooral bedrijven met minimaal vijftig werknemers blijken hun beleid aan te passen vanwege de hoge brandstofkosten. En dat betekent niet alleen dat de volgende leaseauto elektrisch moet zijn.

Het hebben van een leaseauto is niet meer zo’n feest zoals vroeger. Dikke budgetten, tanken langs de snelweg, op vakantie gaan en alle bonnetjes naar de baas sturen. Inclusief het veel te dure broodje bij die tankbeurt. Dat is steeds meer iets van het verleden. Tegenwoordig is een werkgever veel kritischer, dat komt met name door al die stijgende kosten.

Thuiswerken is goedkoper

Een van de maatregelen waar werkgevers naar grijpen, is werknemers vaker thuis laten werken. Logisch, want een werknemer die niet naar kantoor komt, maakt ook geen zakelijke of woon-werkkilometers. Dat scheelt brandstof en dus kosten. Simpel.

Daarnaast wordt er scherper gekeken naar het aantal kilometers dat met zakelijke auto’s wordt gereden. Werknemers worden aangemoedigd om vooral niet gedachteloos bij het eerste beste tankstation langs de snelweg de tank vol te gooien. Een goedkoper tankstation zoeken kan bij de huidige prijzen behoorlijk wat geld schelen. Dit laatste is niet helemaal nieuw, al langer communiceren werkgevers naar leaserijders dat tanken langs de snelweg niet de bedoeling is.

Volgens VNA-voorzitter Renate Hemerik is vooral bij middelgrote werkgevers een duidelijke verandering zichtbaar. Grote bedrijven zijn volgens de brancheorganisatie vaak al verder met elektrificatie. Daar is elektrisch rijden inmiddels onderdeel van het bestaande mobiliteitsbeleid. Met de pseudo-eindheffing in aantocht is de overstap naar elektrisch voor het zakelijke wagenpark bij steeds meer bedrijven de norm.

Leaseauto wordt steeds minder vanzelfsprekend

Werknemers met een brandstofauto van de zaak gaan deze ontwikkelingen ongetwijfeld merken of hebben hier al mee te maken. De leaseauto verdwijnt niet direct, maar de werkgever kan wel kritischer worden over het gebruik ervan. Meer thuiswerken, minder kilometers en een zuiniger of elektrisch alternatief zijn immers manieren om de rekening onder controle te houden.

De leaseauto. Geniet er nog maar van die glimmende bolide op je oprit. Voor je het weet vindt de werkgever het mooi geweest.

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