Wie durft? Gymkhana-monster zoekt nieuwe eigenaar

Als je begin jaren 2010 ook maar een beetje benzine door je aderen had stromen, dan stond je YouTube-geschiedenis waarschijnlijk vol met rokende banden en krankzinnige drifts. Juist: Gymkhana. En bij Gymkhana hoort natuurlijk één naam: Ken Block.

Nu kun je een stukje van die legende in je eigen garage zetten, want zijn 1978 Ford Escort Mk2 staat namelijk te koop bij bringatrailer. Je moet wel opschieten want de biedingen zijn al door het dak aan het gaan.

Klein blok, groot geweld

Onder de kap van de schattige Ford Escort Mk2 ligt een 2.5-liter Millington Diamond viercilinder die er vrolijk 333 pk uit perst en pas stopt bij 9.000 toeren. Schakelen doe je met een Sadev sequentiële bak, uiteraard met flatshift, want koppelen deed meneer Block niet aan.

De Escort is bovendien voorzien van een WRC-geïnspireerde onafhankelijke achterophanging, waardoor hij messcherp reageert op elke stuurinput die jij de kleine Escort geeft. Remmen gebeurt via een set serieuze AP Racing-schijven rondom, terwijl Reiger-dempers met drie standen ervoor zorgen dat je de auto precies kunt afstellen zoals jij ’m wilt hebben. En natuurlijk ontbreekt een hydraulische handrem niet, essentieel voor wie graag alles dwars zet met een beetje extra stijl.

Van rally naar showbeest

Deze Escort begon z’n leven als tarmac rallyauto, maar werd later omgebouwd tot een volwaardige Gymkhana-machine door het team van Hoonigan.

Eenmaal terug in de VS kreeg hij nog een visuele makeover: een Rocket Bunny widebody, een carbon motorkap met Amerikaanse vlag en dikke Fifteen52-wielen. Alles natuurlijk gewikkeld in die herkenbare Hoonigan-stijl.













Interieur: alles eruit

Binnenin is het net zo compromisloos als buiten. Geen luxe, geen onzin, alleen wat je nodig hebt om keihard te hoonen.

Je krijgt Recaro carbon kuipstoelen, een Sparco stuur, een volledig gelaste rolkooi en een digitaal Cosworth-dashboard. De rest is eruit gesloopt. Gewicht mag natuurlijk niet meespelen.

Van museum naar jouw garage?

De Escort is van zichzelf al een bijzondere verschijning, maar hij stond ook nog in het Peterson Automotive Museum. Voor wie het niet kent, dat is niet het minste museum.

De huidige eigenaar kocht de auto in 2021 en doet ‘m nu weg inclusief een stapel memorabilia, documentatie en extra onderdelen. Altijd handig als je per ongeluk een set banden in rook laat opgaan. De biedingen staan inmiddels boven de $215.000 (187.000 euro) en de kans is groot dat daar nog een flinke schep bovenop komt.

De veiling duurt nog vier dagen, dus kom op.