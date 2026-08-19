Wie wint de GP van Nederland? Dit zeggen de bookmakers over Zandvoort 2026

Met de allerlaatste Dutch Grand Prix in aantocht draait de voorspellingsmolen op volle toeren. Om een beeld te krijgen wie volgens de kenners en statistici de meeste kans maakt op de overwinning, kijken we naar de gokkantoren. Wie denken zij dat de laatste GP van Nederland gaat winnen?

Ik heb lukraak bij de grote wedkantoren wat quoteringen verzameld en deel ze hieronder met je. De bookies zijn het wel al eens over wie de topfavoriet is, maar er zijn ook wat verschillen in de ratings.

De favoriet voor de overwinning

Waar Max Verstappen de afgelopen edities op Circuit Zandvoort steevast als de torenhoge favoriet aan de start verscheen, is dat beeld bij de gokkantoren drastisch veranderd.

De bookmakers zijn unaniem: Andrea Kimi Antonelli geldt als de absolute topfavoriet voor de overwinning in Zandvoort. De jonge Mercedes-sensatie staat bij de geanalyseerde gokhuizen strak genoteerd op een quotering van 3,00 en daarmee de laagste quotering. Achter Antonelli breekt het gevecht uit tussen Lando Norris en Lewis Hamilton met verschillende mogelijke terugbetalingen.

Let vooral niet op de gezichtsuitdrukking van de McLaren-monteur achter in beeld...

Max Verstappen is pas te vinden op plaats zes. Als je op hem inzet voor de overwinning en Verstappen pakt zijn vierde Dutch GP-zege dan krijg je tussen de negen of tien keer je geld terug.

De verschillen per bookmaker op een rij

Hoewel de top drie bij vrijwel alle bookmakers dezelfde namen bevat, zitten er in de 'odds' voor de outsiders wel wat verschillen. Denk je bijvoorbeeld dat Liam Lawson bij zijn terugkeer bij Red Bull meteen de winst pakt, dan krijg je bij de een 101 keer je inzet en bij de ander 125 keer. En wie had dat gedacht: Fernando Alonso als eerste coureur na de topteams. Honda komt met een grote motorupgrade voor zijn Aston Martin naar Zandvoort. Weten de twee automerken daarmee het tij te keren en Alonso meteen vooraan mee te laten doen? Het kan zomaar.

Bekijk hieronder nog meer verschillen tussen de verschillende bookmakers.

Coureur Unibet / Betcity / 711 Jack's Toto / Bet365 Kimi Antonelli 3,00 3,00 3,00 Lando Norris 3,50 3,50 5,00 Lewis Hamilton 6,00 6,00 5,00 Charles Leclerc 7,00 7,00 7,00 George Russell 8,00 8,50 8,50 Max Verstappen 8,50 9,00 10,00 Oscar Piastri 13,00 11,00 13,00 Liam Lawson 101,00 101,00 125,00 Fernando Alonso 301,00 401,00 500,00

(Let op: Dit zijn de ratings op donderdag 20 augustus. De odds zijn onderhevig aan veranderingen richting het raceweekend)

Of de bookmakers het bij het rechte eind hebben en Kimi Antonelli de trofee op het strand van Zandvoort omhoog mag tillen, zal dit weekend blijken op het duinencircuit. Ik heb persoonlijk ook wel vertrouwen in de jonge Italiaan, maar zie dit alsjeblieft niet als gokadvies. Wie denk jij dat er met de allerlaatste Grote Prijs van Nederland vandoor gaat?

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