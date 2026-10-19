Misbruik van PHEV kan wel heel makkelijk opgelost worden

De plug-in hybride is vooral op papier een mooie oplossing voor een verzonnen probleem. Het is dus ook niet zo heel gek dat mensen in de praktijk heel anders met deze auto's omgaan (lees: nooit opladen) dan de bedoeling is. Het resultaat is dat een PHEV veel meer uitstoot dan op papier zou moeten. Maar gelukkig hebben de milieustrijders van Transport & Environment daar een oplossing voor.

Ondertussen is wel duidelijk dat de PHEV niet een heel lang leven beschoren is. Met de opkomst van elektrische auto's met voldoende actieradius en korte laadtijden, wordt het voordeel van de combinatie van een elektro- en benzinemotor meezeulen voor het geval je zonder stroom of benzine komt te zitten, wel erg onaantrekkelijk. Daarnaast is inmiddels ook wel duidelijk dat al het extra gewicht van het hebben deze twee aandrijfopties ze beide minder efficiënt maakt.

Wie niet wil leren, moet vaker tanken

Toch wordt de PHEV, die zijn voordeel vooral haalt uit de mogelijkheid om volledig elektrisch te kunnen rijden, niet of nauwelijks aan de laadpaal gehangen. Naast dat dit op meerdere vlakken dom is, komt het volgens T&E voornamelijk doordat mensen verkeerd zijn voorgelicht over wat een PHEV nu echt handig maakt. En om dat te ondervangen moeten automakers zich aanpassen.

Simpel gezegd: PHEV's moeten grotere accu's en kleinere verbrandingsmotoren krijgen. Daarmee wordt het makkelijker om grotere afstanden elektrisch te rijden en wordt het duidelijk dat de benzinemotor enkel gemonteerd is als back-up. Met andere woorden: de PHEV moet zo opgebouwd worden dat op op benzine rijden vooral veel duurder (en milieuvervuilender) wordt.

Het kan allemaal zoveel beter

Aan de andere kant van deze medaille, zo stelt T&E, is dat de elektrische aandrijving efficiënter wordt. Het verkleinen van de benzinemotor en daarbij behorende componenten zoals de benzinetank, levert namelijk de nodige gewichtsbesparing op. Automakers zouden hierin nog verder kunnen doorpakken door auto's aerodynamischer te maken, lichtere materialen te gebruiken en het terugwinnen van energie (tijdens het remmen) te optimaliseren.

Dit 'advies' komt als reactie van Europa om zich wat soepeler op te stellen tegenover de Europese autobouwers. Deze blijven namelijk vragen om meer ruimte voor de verbrandingsmotor. Die is er al gekomen, waardoor de PHEV in theorie levensvatbaar blijft onder de strengste milieueisen die nu in 2030 in werking zouden moeten gaan.

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