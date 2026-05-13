Wielklem in Den Haag? Bel Stijn uit Breda

We nemen je mee in een vreemd scenario. Je ligt nog half te slapen en je telefoon gaat. Onbekend nummer. Je neemt toch maar op. En je hoort...“Ja hallo, ik sta hier in Den Haag met een wielklem, wat moet ik doen?”

Dat is een beetje hoe het begon voor een man (Stijn) uit Breda. Eerst denk je nog: verkeerde nummer, kan gebeuren. Leg je uit dat ze niet bij de gemeente zijn, wens je ze succes en klaar. Alleen… het bleef niet bij één telefoontje. De hele dag door ging dat ding. Mensen die vaststonden in Den Haag, geïrriteerd, soms boos, soms in paniek. Allemaal met hetzelfde verhaal. En allemaal in de veronderstelling dat jij degene bent die dat wel even gaat oplossen.

Hoe kan dat dan? Nou, de gemeente Den Haag heeft een sticker op de wielklemmen geplakt met daarop een telefoonnummer. Tot zover niets vreemds. Maar het nummer stond per ongeluk doorgeschakeld naar de 06 van Stijn... Die ondertussen al 300 keer gebeld was.

Op een gegeven moment ging hij zelf maar bellen met die parkeerdienst. “Volgens mij staat mijn nummer ergens verkeerd.” Toen kreeg hij te horen, oh ja, foutje, we gaan ernaar kijken. En je weet, als een gemeente dát zegt, moet je je zorgen maken. En ja hoor.

De volgende dag begon het gewoon opnieuw. En de dag daarna ook. Zelfs op vakantie in Zuid-Frankrijk. Uitslapen was er niet bij, omdat die telefoon maar blééf afgaan. En toen deed Stijn het slimste wat hij in zo'n situatie kon doen; contact opnemen met de media.

Toen kon het ineens wel snel, de doorschakeling werd er vanaf gehaald. Alleen duurde het wel drie weken. Drie weken ja!

En Stijn? Die heeft geen excuses gehad, geen vergoeding, zelfs geen bloemetje.

Maar aan de andere kant, wél een mooi verhaal voor in de kroeg!