Wiesmann is terug, en doet iets wat bijna niemand meer durft

Terwijl zo'n beetje iedere autobouwer retedruk bezig is met bioscoopschermen, nog meer software en auto's die inmiddels zwaarder zijn dan een gemiddelde eengezinswoning, kiest Wiesmann bewust een andere route. De Duitse sportwagenbouwer is terug van weggeweest en belooft later deze zomer iets te onthullen waar de echte petrolhead waarschijnlijk wél warm van wordt. Kijk, dat willen we horen.

Geen schermenfestijn

Wiesmann laat helaas nog niet zo veel los over zijn nieuwe model, dat eind augustus tijdens Pebble Beach zal worden onthuld. Maarrrr, toch laat de fabrikant alvast een klein beetje doorschemeren welke kant het nou precies op wil.

Één ding dat je in ieder geval niet hoeft te verwachten is een rijdende tablet. Volgens Wiesmann draait de nieuwe sportwagen namelijk juist om een laag gewicht, een analoog rijgevoel waar dat ertoe doet en een auto die de bestuurder beloont, in plaats van continu alles voor hem overneemt. Het interieur wordt afgewerkt met leer en gefreesd aluminium, terwijl iedere auto volledig met de hand wordt gebouwd. Maak me nou niet gek...

Geen twee hetzelfde

Dat handwerk gebeurt nog altijd in de opvallende Gecko Factory in het Duitse Dülmen. Iedere Wiesmann wordt volledig naar wens van de klant samengesteld. Van het leer tot de kleinste afwerking: geen twee auto's verlaten de fabriek in exact dezelfde configuratie.

Alsof dat hele feestje nog niet exclusief genoeg is, wordt iedere koper gewoon lekker betrokken bij het volledige bouwproces van de auto. Wiesmann ziet iedere auto niet als 'gewoon' een productiemodel, maar echt als een unieke custom opdracht.

Spyker-man aan het roer

Tegelijkertijd haalt Wiesmann een naam binnen die niet geheel onbekend is in autoland. Jasper den Dopper wordt namelijk de nieuwe Chief Technology Officer. Die naam zal vooral Spyker-liefhebbers bekend voorkomen. Den Dopper hield de afgelopen jaren het technische erfgoed, de onderdelenvoorziening en de internationale eigenarengemeenschap van Spyker levend.

Bij Wiesmann gaat hij zich bezighouden met de techniek, service en de herkomstregistratie van alle auto's. Daarnaast wil het merk ook nog een officieel servicenetwerk opzetten in Europa, de Verenigde Staten en uiteraard nog andere belangrijke markten.

Wat Wiesmann eind augustus precies uit die hoge sportieve hoed gaat toveren, blijft natuurlijk nog geheim. Maar als de Duitsers hun belofte waarmaken, krijgen we in ieder geval niet de zoveelste elektrische SUV met een scherm van 35 inch.

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