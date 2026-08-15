Met deze auto en een unieke V8-combinatie wil Wiesmann terugkomen

Wiesmann probeert opnieuw terug te keren naar het rijk der exclusieve sportwagens. Tijdens Monterey Car Week presenteerde de Duitse fabrikant de MF5 Tributo, een extreem gelimiteerde sportauto met BMW M-techniek.

Het lijkt er een beetje op dat Monterey Car Week dit jaar in het teken staat van het terugbrengen van vergane glorie. Spyker is uit de dood opgestaan in Californië en op dezelfde plek heeft Wiesmann zijn nieuwste auto gepresenteerd . Daarmee is ook dit Duitse merk terug van weggeweest.

Het is niet geheel een nieuwe auto. Dat kan ook niet, want daar is verschrikkelijk veel geld voor nodig. In plaats daarvan hebben ze een eerbetoon aan een model uit het verleden meegenomen. Goh, dat klinkt bekend. Dit is de Wiesmann MF5 Tributo.

Er worden slechts vijf exemplaren gebouwd en volgens het merk zijn ze allemaal al verkocht. Wiesmann claimt namelijk dat de Tributo beschikt over een atmosferische BMW M V8 in combinatie met een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Deze combinatie heeft BMW zelf nooit in een productiemodel geleverd, dus dat maakt de Tributo wel degelijk interessant.

V8 en DCT

Aangezien BMW al een lange tijd is overgestapt op moderne turbobenzinemotoren als het om de V8 gaat, ligt er vermoedelijk een oud blok in de MF5 Tributo. Dat oude blok hebben ze opgeknapt en er vervolgens een moderne DCT aan gekoppeld. Maar dat is vooralsnog een vermoeden, het merk doet niet uit de doeken wat er tot in detail onder de motorkap ligt.

De oorspronkelijke MF5 verscheen in eerste instantie met de V10 uit de E60 M5. Later werd die motor vervangen door de 4,4-liter twinturbo-V8 uit de eerste generatie X5 M. Van de oorspronkelijke MF5 werden minder dan 200 exemplaren gebouwd.

De comeback van Wiesmann kent een nogal moeizame periode. In 2022 presenteerde het merk Project Thunderball, een elektrische roadster met twee elektromotoren en 680 pk. Het model moest een actieradius van ongeveer 500 kilometer krijgen en zou in 2024 aan klanten worden geleverd.

Dat gebeurde niet. Problemen met onder meer toelevering en importheffingen zorgden voor vertraging en de elektrische comeback kwam uiteindelijk niet echt van de grond. Bovendien is inmiddels duidelijk dat geen hond zit te wachten op een elektrische sportauto van dit kaliber. Gedoemd om te falen, dit project.

Met de MF5 Tributo kiest Wiesmann weer voor het recept waarmee het ooit naam maakte: een lichtgewicht sportwagen, klassiek uiterlijk en BMW-motor. Dat klinkt in ieder geval een stuk concreter dan een elektrisch concept waarvan de productie telkens wordt uitgesteld.

Het blijft niet bij deze Tributo. In het voorjaar van 2027 moet namelijk Project Meisterwerk worden onthuld. Wat daar precies onder de kap komt te liggen, hoeveel exemplaren worden gebouwd en wat ze gaan kosten, blijft voorlopig geheim. Wiesmann leeft weer, soort van. We gaan het meemaken.



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