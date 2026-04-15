Nederland is koploper in tweedehands EV's

Nederland blijft een opnieuw de koploper als het gaat om tweedehands elektrische auto’s. Dat blijkt ook weer uit de nieuwste cijfers over 2025, onder meer Auto1 komt daarmee. Waar andere landen nog aan het opbouwen zijn, draait die markt hier al op volle toeren.

We staan al sinds 2022 bovenaan in Europa als het gaat om de verkoop van gebruikte EV’s, en dat is nog steeds zo. Sterker nog, de groei gaat gewoon door. In 2025 zijn er in Nederland ruim de helft meer tweedehands elektrische auto’s verkocht dan een jaar eerder. Dat is best stevig, zeker als je bedenkt dat het in veel andere landen nog lang niet zo hard gaat.

Dat komt vooral door het aanbod. Nederland heeft de afgelopen jaren veel elektrische leaseauto’s gehad, en die beginnen nu terug te komen op de markt. Auto’s van één tot vijf jaar oud, relatief nieuw dus, en precies waar vraag naar is. Daardoor heb je hier ineens een flinke voorraad waar andere landen nog een beetje achteraan lopen.

Wat ook meespeelt is dat de handel allang niet meer binnen de landsgrenzen blijft. Een groot deel van de tweedehands EV’s wordt internationaal verhandeld. Nederland zit daar middenin, dus auto’s die hier beschikbaar komen, vinden ook hun weg naar andere landen.

Toch is het beeld niet alleen maar positief. Nederlandse dealers blijven opvallend voorzichtig als het om de toekomst gaat. Een groot deel verwacht volgend jaar weinig tot geen elektrische auto’s te verkopen, en de meesten denken dat de prijzen eerder gaan dalen dan stijgen.

Dus je krijgt een beetje een dubbele situatie. Nederland loopt voorop en de markt groeit hard, maar tegelijkertijd is er nog genoeg onzekerheid over wat er hierna gaat gebeuren.

We houden de situatie voor je in de gaten. Want zo zijn wij!