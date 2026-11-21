Grand Theft Auto VI is eindelijk hier. Nog nooit keken zoveel gamers wereldwijd uit naar de release van een nieuw spel. Kan het spel aan de hoogste verwachtingen ooit voldoen? Wij speelden GTA 6 en vertellen je wat je als autoliefhebber moet weten over het spel.

Je hebt online al tal van reviews kunnen zien en lezen over GTA 6. Het gaat daarin altijd over het spel zelf, de verhaallijn, de personages en ga zo maar door. Omdat wij Autoblog.nl zijn, laten we die informatie even voor wat het is. We zoomen in op hetgeen dat ons het meeste aan gaat: de auto's. En laat Rockstar nou net ongelofelijk veel werk gestoken hebben in de besturing, de werking en het uiterlijk van de auto's hebben gestoken.

Tuning

Je kon in GTA 5 je auto al aardig verbouwen, maar Rockstar heeft er met GTA 6 duidelijk nog een extra taartschep bovenop gedaan. De tuningmogelijkheden van GTA 6 gaan een stuk verder dan zijn voorloper. Uiteraard heb je nog steeds de bekende Pay 'N' Sprays, waar je je auto kan laten spuiten. Voor jezelf, of voor als je weer eens gezocht wordt door de politie. Voor het echte tunen moet je bij de gespecialiseerde mod shops zijn. Handig om te weten is dat niet iedere werkplaats dezelfde mogelijkheden biedt en sommige upgrades zal je vrij moeten spelen. Vervolgens kun je helemaal losgaan. Bodykits, spoilers, bumpers, verhoogd of verlaagd onderstel.

Zelfs de lakmogelijkheden zijn ongekend. Alleen blauw heeft al 52 varianten. Uiteraard kun je ook stickers, liveries en afzonderlijke delen aanpassen. Echte motortuning? Natuurlijk. Je kan het blok tunen, andere inlaatsystemen kiezen, je versnellingsbak veranderen, turbo's, lachgas. Nog een mooi detail: een andere uitlaat beïnvloed ook daadwerkelijk het geluid van de auto. Verder kun je natuurlijk de velgen en banden aanpassen, maar ook het interieur volledig veranderen. Inclusief bekleding, materialen, dashboardafwerking en de kleur van je stiksels. En er is uiteraard nog veel meer.

Autocultuur

Met zo’n gigantische open wereld als die van Grand Theft Auto VI is er genoeg ruimte om allerlei takken van de autowereld te belichten. En dat doet Rockstar dan ook op de manier die je gewend bent, maar dan in XL-formaat. Auto’s zijn niet willekeurig over de kaart verspreid, maar sluiten perfect aan bij de regio en diens inwoners.

In downtown Vice City, specifiek aan de Ocean Drive-boulevard, vind je de dikste supercars. En dat niet alleen: je ziet er NPC’s ook echt reageren op auto’s zoals in het echt. Mensen pakken hun telefoontje erbij en maken een foto. Aan de andere kant heb je de Grassrivers, oftewel de Everglades. In het drassige gebied tref je vooral zware 4x4’s aan. Ook de lowrider-scene zoals in GTA San Andreas heeft zijn plekje in GTA 6. Ook voor de autoculturen geldt: GTA 6 is compleet.

Auto easter eggs

Rockstar is niet vies van erwijzingen naar films en series. Ook voor autoliefhebbers zijn er genoeg hoedtikken die een glimlach op je gezicht toveren. Je kunt op zoek gaan naar de Mitsubishi Eclipse van Brian O’Conner uit The Fast and Furious, langsgaan bij Brian’s Marina (ook weer een F&F-verwijzing) of racen op de Gellhorn International Raceway waarvan verschillende delen je heel bekend voor kunnen komen. Ook hier ga je als autoliefhebber van smullen in GTA 6.

Het rijgedrag

Elke GTA heeft een ander rijgevoel en daar is dit zesde deel geen uitzondering op. Na een aantal dagen spelen kun je het omschrijven als een mix van GTA 4 en GTA 5. Voor wie GTA 4 nooit heeft gespeeld: dit was een absurde take op realistisch autorijden, waarbij auto's bijna zweefde over de weg. Het voelde altijd een beetje alsof je dronken was. Omdat deze game zich afspeelde in Liberty City was het wat minder problematisch dan steden als Los Santos (deel 5) of Vice City (deel 6) waar autorijden veel belangrijker is.

Voor GTA 6 heeft Rockstar duidelijk gekozen voor een mix. Elke auto voelt daadwerkelijk anders en je kunt echt niet zomaar overal vol gas geven. Het is nog steeds arcade, maar met enig gevoel van realisme. Alleen al omdat de wegen een stuk drukker zijn dan voorgaande delen. Soms moet je echt even wachten op het overige verkeer bij het invoegen op de weg, omdat er anders gegarandeerd een botsing volgt.

Bovendien reageert het verkeer anders op je. Een zachte botsing met een andere auto is niet zonder gevolgen. De bestuurder kan je achterna komen om verhaal te halen, of je gaan brake checken. Heel irritant, maar best realistisch. Daardoor doe je het gewoon wat rustiger aan in GTA 6. Om jezelf wat rust te gunnen en omdat je simpelweg geen zin hebt in confrontaties als je onderweg bent naar je volgende missie.

Rijtechnisch is dit het meest geavanceerde deel tot nu toe en dat maakt GTA 6 als autoliefhebber om van te smullen. Van het rijden, tot de auto's, tot het enorme wagenpark. En van de mogelijkheden voor tuning, straatracen tot het rijden van graafmachines. Alles mag, alles kan. Wat een game.