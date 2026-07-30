Wil je meer problemen dan een EX90, koop dan deze elektrische XC90

Je kunt aardig wat dingen doen met een oude Volvo XC90. Op rijden. Hem exporteren. Gebruiken voor de Carbagerun. De caravan ermee trekken. Allemaal prima. Maar hem ombouwen naar elektrisch en hem vervolgens voor bijna vijftig mille op Marktplaats zetten zou ik nooit op zijn gekomen. Toch is dat laatste precies wat hier is gebeurd.

Een Tesla-hart in een oude Zweed

De basis van dit ding is een Volvo XC90 uit 2010. Ooit voorzien van een vrij betrouwbare en sterke vijfcilinder diesel, tegenwoordig volledig elektrisch dankzij een ombouw van Ellermeyer en EV Europe. Daarvoor zijn een gebruikte Tesla-motor, een 82 kWh accupakket met Volkswagen MEB-modules en een hele lijst nieuwe onderdelen gemonteerd.

Het resultaat? Een rijbereik van zo'n 450 kilometer en kan hij met maximaal 80 kW snelladen. Nou niet echt iets om over naar huis te schrijven.















Maar waarom?

En dan komt de hamvraag. Want de verkoper wil 49.999 euro exclusief btw voor een Volvo XC90 die inmiddels zestien jaar oud is. Ja, de motor is misschien wel moderner. Maar je rijdt nog steeds rond in een XC90 van de eerste generatie. Eentje met een interieur dat er gewoon oud uitziet en een onderstel dat ooit ontworpen werd toen er nog maar één soort Tesla bestond.

Zo'n Tesla-motor maakt misschien indruk op papier, maar de rest van de auto kreeg geen software-update naar 2026. Toch zal het allemaal goed zijn want de auto is RDW goedgekeurd.

De verkoper is in ieder geval positief ingesteld en ziet vooral kansen voor de zakelijke rijder dankzij de btw-regels en de youngtimerconstructie. Dat kan financieel interessant zijn, maar je moet dan wel heel graag in precies déze Volvo willen rijden.





Liever origineel

Het is knap dat iemand een oude diesel een tweede leven geeft. En de ombouw lijkt een stuk professioneler dan de gemiddelde schuurconversie. Toch begrijpen wij nog steeds niet waarom je dit überhaupt zou doen. Dat je een oude Land Rover moderniseert met een elektrische motor is nog begrijpelijk, maar dit...

Daarnaast kom je met 50.000 euro in een prijsklasse waarin je echt een keurige gebruikte EV uit de fabriek kunt kopen. Of leg nog wat bij en koop gewoon een EX90 met waarschijnlijk evenveel ellende maar wel een nieuwer interieur.

Om het allemaal toch een beetje positief te laten eindigen: je komt dit niet vaak tegen.

Even kijken? Marktplaats linkje vind je hier.

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