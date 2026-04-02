Wil jij de mooiste stationwagon weer kopen? Even lief vragen en het kan

Voor liefhebbers van de Mazda 6 heeft het merk nu de 6e in de aanbieding, een elektrische sedan die half Chinees is. Dat werkt kennelijk, dus volgt een CX-6e het voorbeeld volgt als elektrisch CX-5-alternatief. Voor papa's die liever een stationwagon hebben is de Mazda-dealer geen goede plek meer, want de 6 Sportbreak is morsdood. Tenzij je het heel graag wil. Héél graag.

Anno 2012 besloot Mazda na de breuk met Ford niet alleen in te zetten op een nieuw platform met eigen motoren, ook op een nieuw design. Het merk noemde het de Kodo-designtaal en het is min of meer wat nog steeds gebruikt wordt. Smalle koplampen met een bijzonder gevormde grille, je kent het wel. De eerste twee auto's die op deze wijze uitkwamen waren de Mazda CX-5 en Mazda 6. Vooral die Mazda 6 bleek al vrij snel een knappe verschijning te zijn in zijn segment.

Mazda 6 Sportbreak

Net als een hoop van zijn voorgangers was de komst van een Mazda 6 als stationwagon ook de normaalste zaak van de wereld. De Mazda 6 Sportbreak was ook een fraaie verschijning in zijn segment en, ondanks niet het meest spannende motorenaanbod, wel een fijne auto om te hebben. Dankzij een carrière van 2012 tot 2024 heeft de Mazda 6 wel meegemaakt hoe veel er kan veranderen in die tijd. De opvolger van de Mazda 6, de 6e, is om twee redenen iets heel anders. Ten eerste is 'ie volledig elektrisch. Ten tweede is het eigenlijk geen Mazda, maar een product van de joint venture die Mazda in China heeft met Changan. De 6e is gebaseerd op de Deepal SL03 van een submerk van Changan. Goed, Mazda heeft er een eigen frontje opgeplakt dat hem 'eigen' laat voelen, maar het is dus geen volledige Mazda.

Omdat Mazda dus vrij snel de basis van een bestaande sedan/liftback kon pakken, was de 6e ook een manier om wat geld te besparen. Dit betekent wel dat Sportbreak-kopers van een koude kermis thuiskomen als ze hun huidige willen inruilen voor een gloednieuwe. Er is namelijk geen nieuwe Mazda 6 Sportbreak. Komt die ooit nog wel? Het antwoord is niet 'nee'. Zoals je dan wel kan verwachten is het antwoord ook niet 'ja'. Aan Drive legt de ontwikkelingschef van Changan-Mazda uit wat de afwegingen zijn omtrent een Mazda 6e Sportbreak.

Wat de markt vraagt

Het is eigenlijk vrij simpel: een Mazda 6e Sportbreak komt wanneer de markt erom vraagt. Ja, hè hè. Je kan dan wellicht zeggen dat dit altijd geldt, maar vergeet niet dat Mazda moest werken met een aangeleverde basis. Er is geen SL03 als stationwagon, dus kost dat wel extra geld om te ontwikkelen. Ook al is Europa een notoir stationwagon-continent, dat geldt niet voor de belangrijkste markten als China en de VS.

Bovendien is er een optie voor mensen die wat meer praktisch gemak willen dan wat de Mazda 6e kan bieden. Op basis van een ander model van Deepal is er nu de Mazda CX-6e. Een crossover, uiteraard. Die neemt eigenlijk de plek over waar normaliter de Mazda 6-koper zou zitten. Vandaar dat altijd de deur op een kier blijft voor een Mazda 6e Sportbreak, maar op een laag pitje. De chef zelf zegt dat hij zelf een stationwagon ook ideaal zou vinden voor de 'beperkte ruimte' in Japan.

Volgens Mazda is het vrij simpel: de roep voor grote stationwagons komt vaak vanuit journalisten. In de showroom wordt de deur niet platgelopen voor de auto. Wel voor de CX-6e en tot op zekere hoogte de 6e, maar laten we wel wezen: het is ook lekker makkelijk.