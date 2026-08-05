Wil jij een tweedehands diesel? Dan moet je heel goed zoeken

Diesel is officieel een niche geworden op de occasionmarkt

Twintig jaar geleden was de keuze simpel. Reed je veel kilometers, dan kocht je een diesel. Tegenwoordig is dat allesbehalve vanzelfsprekend. Volgens een nieuwe analyse van AutoUncle is diesel op de occasionmarkt hard op weg een niche te worden.

Dat zie je terug in de cijfers. In 2021 was nog ruim 65 procent van de verkochte occasions bij dealers een diesel. Inmiddels is dat aandeel gezakt naar 46,6 procent. Voor het eerst is dus minder dan de helft van alle verkochte occasions een diesel. Tegelijkertijd winnen benzineauto's terrein met een marktaandeel van 29,5 procent, terwijl ook hybrides steeds populairder worden. Volledig elektrische occasions groeien eveneens, maar vormen nog altijd een relatief klein deel van de markt.

Opvallend genoeg betekent dat niet dat diesel ineens uit de gratie is. Integendeel zelfs. Gemiddeld staat een diesel 36 dagen te koop voordat hij een nieuwe eigenaar vindt. Daarmee verkoopt hij sneller dan een benzineauto (39 dagen), een hybride (41 dagen) of een elektrische auto (47 dagen).

Dat lijkt tegenstrijdig, maar is eigenlijk goed te verklaren. Er komen al jaren veel minder nieuwe diesels bij. Daardoor wordt ook het aanbod op de tweedehandsmarkt kleiner. Tegelijkertijd blijft er een vaste groep automobilisten die jaarlijks tienduizenden kilometers rijdt en nog altijd bewust voor een diesel kiest.

De diesel verdwijnt dus niet van de occasionmarkt. Hij wordt vooral schaarser. En zoals wel vaker in de autowereld geldt ook hier dat iets wat steeds moeilijker te vinden is, juist weer interessanter kan worden.

En duurder, dat helaas ook.