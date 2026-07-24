Volkswagen-topman noemt winst 5,9 miljard euro “een wake-upcall”

Wie netjes Autoblog en andere autonieuwssites in de gaten houdt, zou bijna denken dat het licht bij het Volkswagen-concern ieder moment dooft. De markt in China krimpt, de ID.4 liep in de VS op een dure productiestop en de stroom aan nieuwe concurrenten stopt nooit. Vandaag weten we hoe het er écht voor staat bij de VAG. Het autoconcern presenteerde de halfjaarscijfers .

De cijfers

Wees gerust: we hoeven nog geen crowdfundingactie op zetten voor VW. De omzet bleef met 158,1 miljard euro vrijwel gelijk aan vorig jaar. Onderaan de streep moest de Volkswagen AG wel een flink deel van de winst inleveren. In totaal verlieten in de eerste zes maanden zo'n 4,0 miljoen auto's de fabrieken van het concern, een daling van ruim 8 procent. Mede hierdoor zakt de winst met 11,6 procent naar 5,9 miljard euro. Een winstdaling van 770 miljoen euro.

Tops van de VAG

Wie dieper in de cijfers duikt, ziet dat de individuele merken binnen de Group behoorlijk verschillen in prestatie. VW, Seat/Cupra en Skoda halen bijvoorbeeld al samen 3,6 miljard op. De winst uit deze merken steeg ook met 4,5 procent. Vooral Skoda is belangrijk.

Daarnaast weten de klanten ook de nieuwe betaalbare EV’s te vinden. Volkswagen vertelt trots dat de kersverse 'Electric Urban Car Family' (waar de Cupra Raval en VW ID. Polo onder vallen) nu al ruim 70.000 bestellingen telt. Mede daardoor veranderde de cashflow van een negatieve 1,4 miljard euro vorig jaar naar een plus van 3,2 miljard euro nu. Hoera!

Hoe verder? Veel minder modellen!

Leuk, die EV-bestellingen en goedlopend Skoda, maar het is niet genoeg. CFO Arno Antlitz noemt de cijfers dan ook een "wake-upcall" en stelt dat de kostensnijdingen nog niet ver genoeg gaan. . Topman Oliver Blume kondigde tussen de regels door zelfs aan dat het concern het totale modellengamma op termijn met tot wel 50 procent wil inkrimpen. Niche-modellen, motorvarianten en carrosserie-uitvoeringen gaan de komende jaren dus verdwijnen.

Voor de tweede helft van het jaar verwacht Wolfsburg betere marges, mede dankzij een reeks nieuwe modellen van Audi en Porsche die de winstgevendheid weer een slinger moeten geven. Ik ben benieuwd.

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