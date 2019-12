Wissel jij in 2020 van autoverzekering? 

Een nieuw jaar goed beginnen helpt door eens streng te kijken naar je financiën.

Het is bijna zover: 2020 is in aantocht. En hoewel we ons in Nederland in deze periode vaak wel bezighouden met het vergelijken van een zorgverzekering, blijft de autoverzekering achter. Dit terwijl overstappen ons soms veel geld kan besparen. Hoeveel? Allianz Direct deed hier onderzoek naar.

Gemiddeld 14 jaar bij dezelfde autoverzekeraar

Hoe ouder de automobilist, hoe langer deze bij dezelfde autoverzekeraar blijft. Gemiddeld stappen we in Nederland 14 jaar lang niet over. Zelfs bij de aanschaf van een nieuwe auto, blijft 74% van de automobilisten trouw aan dezelfde verzekering.

Overstappen van autoverzekering loont

Je zou kunnen zeggen dat automobilisten weinig overstappen omdat ze blij zijn met hun huidige premie. Maar slechts 33% van de automobilisten weet precies wat zij aan premie betalen! Misschien wordt het toch eens tijd om ons hierin te verdiepen, want door over te stappen van autoverzekering besparen we in Nederland gemiddeld €180 per jaar!

Rondkijken en vergelijken

Vergelijken kan geen kwaad. Tot nu toe doen we dat in Nederland voor 25% met een tussenpersoon of financieel adviseur. 19% via een onafhankelijke vergelijkingswebsite en 15% via directe websites van diverse autoverzekeraars.

Bij veel autoverzekeraars kun je je premie direct online berekenen. Bij Allianz Direct weet je het zelfs binnen 20 seconden! Begin jij met autoverzekeringen vergelijken voordat 2020 is begonnen?