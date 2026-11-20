Volkswagen heeft vandaag op de Los Angeles Auto Show een nieuwe Golf GTI-versie onthuld. Op de Noord-Amerikaanse markt verkoopt Volkswagen de Golf GTI in drie uitvoeringen: S, SE en Autobahn. Daar komt vandaag een uitvoering bij: de Volkswagen Golf GTI Rabbit Edition.

Alle versies van de Amerikaanse GTI hebben de 2.0-liter viercilinder met 241 pk. De verschillen zitten hem in de standaarduitrusting. De nieuwe Rabbit zit tussen de S en SE. Klinkt wat laag ingeschaald, maar toch is ook deze Golf GTI al best leuk aangekleed. Hij staat op 19-inch Golf R-wielen en heeft standaard een adaptief DCC-dempingssysteem.

Waarom Rabbit?

Van de buitenkant zie je meteen dat het om een Rabbit Edition gaat aan een kleine konijntje op de achterklep. Deze badge verwijst naar het begin van de Golf in Noord-Amerika. De eerste Amerikaanse Golfjes kwamen in 1974 over de oceaan. Het model werd er echter niet Golf I genoemd, maar de Volkswagen Rabbit. Zodoende werd er begin jaren ‘80 een Rabbit GTI gebouwd in de Amerikaanse VW-fabriek. De nieuwe Golf GTI Rabbit grijpt hier op terug.

Golf GTI Rabbit Edition

Naast het konijntje krijgt de Rabbit als enige Golf in de VS en Canada de kleur Dark Moss Green Metallic die wij hier kennen van de Edition 50. Vergis je dus niet als je een Amerikaanse Golf GTI in deze kleur treft; het kan dus ook een net niet instap-GTI zijn. Verder zijn de meeste details in het zwart gespoten. Vanbinnen krijgt de velours bekleding, genaamd VW GTI Clubsport ArtVelours.

Wie toevallig deze week in LA is: je kunt de Volkswagen Golf GTI Rabbit Edition bewonderen in de South Hall van de Los Angeles Auto Show van 19 tot en met 29 november. Daarna is hij tot 4 december te spotten bij de Motoring Coffee in West LA en op 5 december bij South OC Cars and Coffee .