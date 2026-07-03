WK Snelladen 2026: dit zijn de snelst ladende EV's tot 70k

Terwijl het WK in volle gang was, hebben we bij Autoblog ook nog een ander wereldkampioenschap georganiseerd. Alweer voor het derde jaar op rij hebben we gekeken hoe snel EV’s nu eigenlijk in de praktijk laden. Welkom bij het WK Snelladen a.k.a. The Fastest Charging Car 2026!

We hebben dit jaar de categorieën iets anders ingedeeld. Vorig jaar hadden we een categorie tot 50k en een categorie met onbeperkt budget. Maar ja, hoeveel mensen hebben nou een onbeperkt budget? Daarom hebben we dit jaar een categorie tot € 40.000 en een categorie van € 40.000 tot € 70.000. We beginnen met de duurste categorie, die allemaal 800V aan boord hebben.

De kandidaten

In deze klasse hebben we vijf kandidaten, die we eerst even aan jullie zullen voorstellen. Wel zo netjes. Duitsland wordt vertegenwoordigd door de BMW iX3 en de Mercedes CLA. We hoeven verder niet uit te leggen dat dit twee hele belangrijke modellen zijn. De Duitsers worden uitgedaagd door de Chinezen, in de vorm van de Zeekr 7X en de Xpeng G9. En dan hebben we ook nog de Smart #5 Brabus, die officieel nog steeds half Duits is, maar technisch toch vooral Chinees. Wat de auto’s op papier doen, zie je in de onderstaande tabel, evenals de prijzen. En ja, we hebben een beetje gesjoemeld, want de iX3 en de Xpeng kosten stiekem iets meer dan 70k. Maar niet getreurd: de Xpeng G9 RWD Long Range heb je wél binnen dit budget en die kan net zo snel laden.

Brutoaccucapaciteit WLTP-range Snellaadvermogen Vanafprijs BMW iX3 50 xDrive 108,7 kWh 804 km 400 kW € 70.979 Mercedes CLA 250+ 90 kWh 810 km 320 kW € 53.554 Zeekr 7X Long Range RWD 100 kWh 615 km 480 kW € 55.990 Xpeng G9 AWD Performance 98 kWh 540 km 525 kW € 73.990 Smart #5 Brabus 100 kWh 540 km 400 kW € 63.460

De werkwijze

Net als de vorige edities laden we weer bij Fastned, maar die hebben niet stilgezeten sinds vorig jaar. Fastned heeft inmiddels 600 kW-laders staan. Dit zijn nog testunits, maar bij De Aalscholver in Lelystad kun je ze gewoon gebruiken. 600 kW is eigenlijk een beetje overkill, maar 400 kW zou weer te weinig zijn geweest voor sommige auto’s in deze categorie. Dus we zijn niet voor niks naar Lelystad gereden.

We laden van 10% tot 80%, omdat een EV in dit bereik nu eenmaal het snelst laadt. En van 0% tot 100% laden doe je in de praktijk toch niet bij een snellader. We moeten er voor de goede orde nog wel even bij zeggen dat het pittig warm was op de dag dat we deze test uitvoerden (rond de 30 graden), wat enig effect kan hebben op de laadprestaties.

5. Mercedes-Benz CLA 250+

Piekvermogen: 353 kW

Gemiddeld vermogen: 10%-80%: 211 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 22 minuten

De Mercedes CLA treffen we op de vijfde plek in deze categorie, maar dat is niks om je voor te schamen. De CLA is namelijk de goedkoopste van het stel en de laadprestaties zijn allesbehalve slecht. De Mercedes haalde zelfs een hoger piekvermogen dan de fabrieksopgave, namelijk 353 kW in plaats van 320 kW. Wel zakte de laadcurve vrij snel in. Uiteindelijk zat de auto in 22 minuten op 80%.

4. BMW iX3 50 xDrive

Piekvermogen: 408 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 235 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 23 minuten

De BMW iX3 is de grote vedette in zijn klasse. Oké, dat is misschien overdreven, maar BMW heeft met deze auto een zeer serieuze EV neergezet. Op papier in ieder geval. Toch vielen de laadprestaties tijdens onze test ietwat tegen. De iX3 haalde keurig de opgegeven 400 kW (meer zelfs), maar na de 17% kelderde het laadvermogen vrij abrupt. Uiteindelijk duurde de laadsessie 23 minuten. Helemaal niet slecht, maar je zou iets meer verwachten van een auto die 400 kW kan DC-laden. Wellicht had de iX3 toch een beetje last van de hitte.

3. Zeekr 7X Long Range RWD

Piekvermogen: 417 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 317 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 15 minuten

De Zeekr haalde helaas niet zijn beloofde piek van 480 kW, maar het zou kunnen dat een kersverse 7X die je nu bij de dealer ophaalt het beter doet. Dit is namelijk een vroeg exemplaar, dat Fastned als ‘early adopter’ had gekregen. Desalniettemin is 417 kW meer dan keurig. Bovendien weet de Zeekr 7X tot 52% boven de 300 kW te blijven. In slechts een kwartier is deze auto van 10% tot 80% opgeladen.

2. Smart #5 Brabus

Piekvermogen: 425 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 325 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 14 minuten

De Smart en de Zeekr zijn aan elkaar gewaagd, en dat is misschien niet helemaal toevallig. Technisch zijn deze auto’s namelijk sterk verwant. Het zijn beide Geely-modellen op het SEA2-platform. In onze test kwam de Smart #5 net iets beter uit de verf, met een gemiddeld laadvermogen van 325 kW en een laadtijd van 14 minuten. Maar het zou zomaar kunnen dat het bij een volgende test andersom is.

1. Xpeng G9

Piekvermogen: 452 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 381 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 11 minuten

Er kan maar één winnaar zijn, en dat is de Xpeng G9. Deze auto had op papier ook het grootste piekvermogen, maar dat zegt natuurlijk nog niet alles. Dit piekvermogen van 525 kW kon de Xpeng ook niet waarmaken, want tijdens de test kwamen we niet verder dan 452 kW. Toch zette de Xpeng een indrukwekkende laadprestatie neer, met een mooie laadcurve en een gemiddeld vermogen van 381 kW. In een luttele 11 minuten was deze auto van 10% tot 80% opgeladen. Je moet je gewoon nog gaan haasten om een broodje te halen in de shop.

Met dank aan Fastned voor het faciliteren van deze test en het aanleveren van de data!

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