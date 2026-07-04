WK Snelladen 2026: welke EV tot 40.000 euro laadt het snelst?

Gisteren publiceerden we al het eerste deel van het WK Snelladen 2026. Daarin behandelden we een selectie auto’s tot zo’n 70.000 euro. Nu snappen we ook wel dat niet ieders leasebudget tot zover rijkt of dat de spaarrekening niet verder dan zo’n 40.000 euro reikt, dus daarom hebben we ook, speciaal voor jou, een selectie van auto’s tot 40.000 euro gemaakt.

Het is overigens niet zo dat de goedkopere EV minder interessante gegevens opleveren. Ze zijn misschien over de hele linie wat langzamer dan de duurdere varianten, maar er zitten evengoed nog verrassend resultaten tussen.

Changan Deepal S05

Om maar gelijk met de duidelijke winnaar in de categorie te beginnen: de Chinese nieuwkomer, de Changan S05. Niet tikt deze een hogere laadsnelheid dan het opgegeven piepvermogen aan, ook houdt hij vrij lang een hogere laadsnelheid vast voordat deze begint in te kakken. Iets wat je niet ziet bij de concurrenten.

De combinatie van factoren maakt dat de Changan S05 er op letterlijk alle vlakken ruimschoots met de winst vandoor gaat. Hij pakt het hoogste piekvermogen van 211 kW, de hoogste gemiddelde laadsnelheid van 142,25 kW en de kortste laadsessie van 10 naar 80 procent van 22 min.

Leapmotor B10

De tweede op de ranglijst, de Leapmotor B10, is evenzo Chinees als de voorganger. Opmerkelijk genoeg vertoont deze ook hetzelfde laadgedrag. Hij piekt hoger dan het opgegeven maximale laadvermogen (174 kW tegenover 165 kW) en houdt die opvallend lang vast. In dit geval ligt de gemiddelde gemeten laadsnelheid ook nog eens het dichtst bij het opgegeven piekvermogen.

In totaal heeft de Leapmotor B10 twee minuten langer nodig om van 10 naar 80 procent te laden. In 24 minuten is het klusje geklaard.

Skoda Elroq

Pas op de derde plaats beginnen we met wat Europees geweld. Daar komt de Skoda Elroq 60 zijn plek veroveren. Het is niet de laatste op de lijst die hoger piekt dan de fabrikant aangeeft, maar de marge wordt wel wat kleiner. De Skoda tikt nipt de 170 kW aan, terwijl hij bij 165 kW de grens zou moeten trekken.

Maar dat pieksnelheden maar weinig zeggen, wordt heel goed duidelijk bij deze auto. De gemiddelde laadsnelheid ligt bijna de helft lager op 108 kW. Iets goed terug te zien is in de laadcurve die zo rond de 25 procent ineens compleet inzakt. Toch haalt hij wel netjes de opgegeven laadtijd van 26 minuten om van 10 naar 80 procent SoC te komen.

Volvo EX30 en Citroën ë-C5

Voor de vierde en vijfde positie komen we in een wat grijzer gebied. Als we naar de totale laadtijd kijken, dan zou namelijk de Volvo EX30 Long Range er met de vierde plek vandoor gaan, maar als we naar de gemiddelde en pieklaadsnelheden kijken, dan zou de Citroen ë-C5 Comfort Range recht hebben op die positie. Het verschil is overigens wel te verklaren, want de ë-C5 heeft een 4 kWh groter accupakket.

De gegevens liggen zo dichtbij elkaar dat het lastig is om een duidelijke verliezer te noemen. De EX30 piekte iets hoger dan de fabrieksopgave, namelijk op 158 kW, terwijl hij eigenlijk bij 153 kW zou moeten stoppen. De ë-C5 kwam niet verder dan 3,5 kW boven de opgegeven piek (163,5 kW tegenover 160 kW.

Daarnaast hebben beide auto’s ook een opmerkelijke laadcurve. De Citroën heeft als enige een overduidelijke opstartfase tot de 20 procent nodig, waarna hij kort piekt. De Volvo piekt iets langer, maar laat als enige de topsnelheid al los voordat hij de 20 procent SoC aantikt. Toch liggen de gemiddelde laadsnelheden amper 4 kWh van elkaar verwijderd (110 kW voor de EX30 tegenover 114 kW voor de e-C5).

Overigens haalt de e-C5 niet de tijd die de fabrikant opgeeft om van 20 naar 80 procent te laden. In dit geval is hij namelijk sneller. Hoewel wij zagen dat de auto 32 minuten nodig had om van 10 tot 80 procent te komen, was de 20 tot 80 binnen 29 minuten geklaard, wat volgens de Franse autobouwer 30 munten in beslag zou moeten nemen. De Volvo klaart het klusje precies in de opgegeven tijd van 28 minuten.

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