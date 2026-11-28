In het begin van GTA 6 woon je met hoofdpersonage Jason in een fictieve versie van Key Largo, Florida. Laat nu net in deze plaats een woning te koop staan dat wel heel veel weg heeft van het optrekje van de GTA 6-held.

De trap fixen, een lek op het dak repareren. In GTA 6 ben je maar druk met het huurhuis waar je in zit in het begin van de game. Al die dingen hoef je in elk geval niet te doen bij het echte huis van Jason. Want deze woning is helemaal opgeknapt en klaar voor een nieuwe bewoner.

De vraagprijs bedraagt 739.990 dollar, omgerekend grofweg 700.000 euro. Voor dat bedrag krijg je 92 vierkante meter woonruimte, één badkamer en een perceel van zo’n 526 vierkante meter. Het huis werd gebouwd in 1971.

Buiten is er ruimte om een boot of camper te parkeren en je woont ook nog eens om de hoek bij Mandy. De tuin is volledig omheind en heeft een vuurplaats. Ook is er toegang tot een gemeenschappelijke boothelling met een Tiki Hut. Dat klinkt als een prima uitvalsbasis voor een dag vissen of varen, of om na een lange rit de barbecue aan te steken. Het leven in Florida..