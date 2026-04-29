Wordt de BMW X3 M een Alpina XB3?

Het lijkt erop dat de huidige generatie X3 geen M-behandeling krijgt. De overname van Alpina door BMW gooit blijkbaar roet in het eten van die plannen, als die er al waren...

Klein publiek

We kunnen nu natuurlijk lekker gaan verkondigen dat je met smart op de X3 M van de huidige generatie (G45) zit te wachten, maar we gokken dat dit niet helemaal zo is. De X3 mag dan een van de populairste auto's van het merk zijn, een volwaardige M-uitmonstering is niet per se heel interessant voor een SUV. Met andere woorden: het is een auto waar maar een uiterst gering publiek voor is. En dat weet BMW waarschijnlijk ook aangezien het goed monitort wat wel en niet verkoopt. Maar een heel dikke en vooral luxe X3 uit de stal van Alpina? Dat moet wel een succesje worden, toch?

Gezien de huidige variant van de X3 alweer zo'n twee jaar meedraait en er nog steeds geen hint van een M-uitmonstering uit München is gekomen, heeft het volgende iets meer waarde: het merkrecht op de XB3 is door BMW vastgelegd in Spanje. De vinding wijst erop dat het door BMW overgenomen Alpina, nu beter bekend als BMW Alpina, aan het werk is met het verbeteren van de populaire SUV. Daarmee zou een X3 M ook relatief overbodig worden in het aanbod.

Vier turbo's

Het is overigens niet de eerste keer dat Alpina een X3 onder handen neemt. De vorige generaties X3 werden wel door de partij aangepast naar de XD3, waarin de D staat voor 'diesel'. Deze laatste variant die bij Alpina vandaan kwam was daarbij nogal interessant te noemen. Het was namelijk de enige auto met een 388 pk sterke drieliter zespitter met vier turbo's.

Nu is het ook zo dat het vastleggen van namen (en patenten) niets hoeft te betekenen. Merken doen dit met grote regelmaat om ervoor te zorgen dat of andere merken de namen niet kunnen gebruiken, of om de deur op een mogelijke, optionele toekomst voor een denkbaar model toch op een kiertje te houden. Dat laatste lijkt een beetje het geval met het merkrecht dat BMW op de XB8 heeft vastgelegd. Deze zou misschien, potentieel de uitgaande XM kunnen vervangen. Maar misschien ook niet.