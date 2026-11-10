André Hazes overweegt de lelijkste BMW ooit te kopen

Dat je in de Nederlandse showbizz een aardig zakcentje kan verdienen is wel duidelijk. Zo had Lil Kleine zichzelf een tijdje geleden getrakteerd op een matzwarte Ferrari 296 GTB en Monique Smit deed zichzelf een fraaie Audi Q7 cadeau. Nu lijkt ook niemand minder dan André Hazes naar een nieuwe auto te kijken.

Een hele dikke BMW

Het lijkt erop dat de Nederlandse zanger zijn oog heeft laten vallen op een BMW XM, dat is te zien op een Instagram story die hij deelt. Een harde bevestiging is het niet, maar een post als deze lijkt toch wel vrij duidelijk.

De XM is niet zomaar een hoge BMW met een paar M-badges. Net als de BMW M1 uit de jaren '70 is de XM een standalone model ontworpen door de M-afdeling van BMW. Dat deze auto een apart M-model is, is ergens natuurlijk een beetje vreemd aangezien dit haaks op de merkwaarden van BMW M staat. Maar los van dat is de XM een SUV waar je je absoluut niet in moet vergissen.

Maar welke uitvoering?

Naar welke uitvoering Hazes staat te gluren is moeilijk te zeggen, de XM is namelijk in meerdere smaakjes geleverd. In 2025 nam de zanger al een matzwarte XM 50e in ontvangst, dus misschien is die wel op zoek naar één met iets meer pit.

De huidige instapper is nog steeds de XM 50e. Die heeft de heerlijke B58 3,0-liter zescilinder met elektromotor, goed voor een gecombineerd vermogen van 476 pk en 700 Nm koppel. Cijfers die goed genoeg zijn voor een 0 naar 100 sprint in 5,1 seconden. De vanafprijs ligt op 134.665 euro.

Daarna heb je te maken met de serieuze uitvoering: de XM Label (voorheen de Label Red). Deze beschikt over de bekende 4,4-liter V8 met elektrohulp en geeft je een bizarre 748 pk en 1.000 Nm. Hiermee lanceer je in slechts 3,8 seconden naar de 100 en stopt deze pas (mits je het M-drivers pack hebt) bij 290 km/u. Niet slecht voor een tank die 2.800 kilo weegt toch? Uiteraard is de Label ook een stuk duurder. Deze had namelijk een vanafprijs van 188.200 euro.

Daarnaast is het ook altijd nog mogelijk dat Hazes naar een occasion staat te kijken, en als dat het geval is zou het ook nog de XM-versie met V8 en 653 pk kunnen zijn. Deze is in 2025 uit het gamma gehaald en had een vanafprijs van ongeveer 175.000 euro.

Of Hazes binnenkort ook echt met een nieuwe XM voor de deur staat, moeten we nog zien.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover