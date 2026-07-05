Wordt deze stijlvolle Audi al een toekomstige klassieker?

Zoals Wouter vanmorgen al aan jullie kon brengen: Audi baart ons zorgen. Het merk lijkt een beetje kwijt te zijn waar het goed in was: stijlvolle dikke beukers bouwen. Dat gold al voor de standaardmodellen, maar eigenlijk is er niks zo ingetogen dik als een RS-product van zo'n vijftien tot twintig jaar geleden. Een lekker uitgevoerde Audi RS 5 op Marktplaats bewijst dat en gezien de huidige richting van Audi moet je misschien niet té lang wachten totdat iedereen door heeft dat het klaar is met dit soort auto's.

In 2007 introduceerde Audi de A5 als een coupéversie van de toen hagelnieuwe A4. Met een koetswerk door Walter de'Silva deed de auto gelijk iets goed voor een coupé: mooi doch chique zijn, zonder het perse hard te schreeuwen. Geen lijntje te veel, duidelijk stijlvoller dan een Audi A4: precies wat je wil, eigenlijk. Je kon een A5 krijgen met alle bekende motoren, waaronder lekkere zescilinders en als je iets meer betaalde zelfs een V8 in de S5.

Audi RS 5

Pas in 2010 bracht Audi de A5 naar Quattro GmbH om er iets echt diks van te maken. De doorontwikkelde 4.2 V8 die je al vond in de RS 4 werd voorin gelepeld, nu goed voor 450 pk en 430 Nm en gekoppeld aan de S-Tronic-automaat (DSG). Dat is gewoon wat je verwacht en twee jaar later pas ook in de RS 4 (B8) vond, precies wat je wil in een sportieve middenklasse Audi. In de tijd van de BMW M3 met V8 is de Audi-optie de minder leuke, maar meer comfortabele en krachtige.

Wat de Audi RS 5 echt afmaakt is hoe de auto subtiel dikker werd gemaakt. Hij is iets breder, maar het silhouet van de A5 gaat niet verloren. De bumpers hebben natuurlijk de extra koeling die je nodig hebt, maar voelen ook niet over de top. De stortkokers achter zijn dat wel een beetje, maar goed: er ligt dan ook een 450 pk sterke V8 voorin. Verder bleef 'ie clean. Geen grote spoiler achterop, maar een uitschuifbare lipspoiler die pas omhoog komt op hoge snelheid, bijvoorbeeld. De eerste RS 5 komt uit een periode dat Audi het qua RS-producten allemaal echt goed leek te begrijpen.

Toekomstige klassieker?

Bij de tweede Audi RS 5 ging het bijvoorbeeld alweer anders. Er is weinig mis met de nieuweling, maar zo clean en prachtig als de eerste was het ook niet. De V8 werd ingeleverd voor een V6 met hetzelfde vermogen, wat ook niet hetzelfde voelde. En de RS 5 nu? Dat is gewoon wat ooit de RS 4 was: een coupé komt niet meer. Het zijn dat soort dingen waaraan je merkt dat Audi toch een ander pad bewandelt dan vroeger. Het doet je afvragen of je niet gewoon nu een Audi uit die hoogtijdagen van Marktplaats moet plukken en hem moet koesteren.

Goed nieuws: we hebben een mooie Audi RS 5 (B8) voor je gevonden op Marktplaats. De RS 5 is van 2010 tot 2015 geleverd, met in 2012 een subtiele facelift, waardoor exemplaren na de facelift ietsje beter te vinden zijn. Die facelift veranderde qua specs weinig en qua uiterlijk mocht je vooral kijken naar nieuwe koplampen en volledige LED-kermissen in de achterlichten, niet enkel de remlichten. Er kwamen twee nieuwe velgdesigns, maar ook de velgen die je kende van voor de facelift omdat het de meest populaire optie was (op een set bijna nooit bestelde basisvelgen na).

Audi RS 5 op Marktplaats

Laten die laatste nou net hetgeen zijn wat je vindt op de Audi RS 5 die we vinden op Marktplaats. De meeste exemplaren hebben een saaie kleur, maar deze is gespoten in het immer fraaie Sepangblauw. Met dus die vijfspaaks 'Rotor'-velgen in het grijs met zilveren randen. Het exterieur kent nog geen zwarte afwerking: subtiele aluminium details in de voorbumper, de spiegels, de raamlijsten en de diffusor bieden contrast.

Binnenin is het allemaal wat minder interessant, gewoon wat je verwacht in een Audi RS 5. Zwart leder gemixt met alcantara, met koolstofvezel sierlijsten. De stoelen zijn lekker dik gebolsterde Audi-sportkuipen en het inmiddels welbekende stuur met afgevlakte onderkant is ook terug te vinden. Verder was deze cabine bedoeld voor lekker veel luxe, hetgeen wat een Audi een Audi maakt en geen BMW. Qua luxe krijg je dus alles zoals je het hebt in een A5, inclusief een panoramadak. Nice.

Kopen

Dit exemplaar van de Audi RS 5 op Marktplaats valt dus vooral op door zijn kleur, verder is het een middenmoter. Je hebt ze met meer ervaring, ook met minder. Je hebt ze duurder, ook goedkoper. Je hebt ze in betere staat, maar ook zeker in slechtere staat. Gewoon, wat je wil. En in dat licht is hij nog niet eens schreeuwend duur, helemaal als het echt zo wordt dat deze auto's gewild gaan worden.

Je kan je slag slaan met deze Audi RS 5 uit 2012 die 137.070 kilometer heeft gelopen. De verkoper wil er graag 36.950 euro voor vangen. Let wel op dat je niet onderschat hoe duur bepaalde onderdelen kunnen zijn, dus garantie dat het blijft bij die 37 ruggen is er niet. Als je dat kan accepteren, heb je een heerlijke daily annex powerbeul annex toekomstige klassieker aan deze Audi RS 5. Kopen kan op Marktplaats.