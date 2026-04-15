Wordt dit het definitieve afscheid van Max Verstappen?

Het is billenknijpen voor Red Bull. De FIA verbiedt namelijk een trucje waarmee het team mogelijk nóg verder terugvalt. En de grote vraag is dan natuurlijk, heeft Max Verstappen er dan nog zin in? Hij was namelijk al niet zo blij..

Maar goed, waar gaat het eigenlijk over? Nou, Mercedes en Red Bull hadden dus iets gevonden voor de kwalificatie. Niet heel groot enzo, waar je meteen een seconde mee wint, maar wel precies genoeg om er nét dat beetje extra uit te persen aan het einde van een rondje. En je weet, zelfs een honderdste kan het verschil maken in de Formule 1.

Het trucje werkt met de batterij. Normaal bouwt dat vermogen richting de finish een beetje af. Maar er bleek een soort escape in de regels te zitten. Als er iets technisch “niet lekker” gaat, mag het systeem anders reageren. En ja, dan weet je het wel.

In plaats van dat alleen te gebruiken als er echt iets mis is, werd het gewoon ingezet als trucje. Vol gas, alles eruit trekken tot de streep, en wat er daarna gebeurt is niet meer jouw probleem. In de race zou dat onhandig zijn, maar in quali? Perfect.

Andere teams zagen het ook. Ferrari voorop. Die dachten, leuk bedacht, maar dit gaan we even aankaarten. En dan weet je hoe het gaat. De FIA kijkt ernaar, laat zijn oren hangen naar de Rode Brigade en hup… trucje verboden. Klaar.

Laten we hopen dat Red Bull snel weer een nieuwe maas in de wet -of gewoon een goeie update- heeft gevonden, wij willen dat Max weer vooraan rijdt. Maar vooral dat hij überhaupt blijft rijden...