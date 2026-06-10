Worden de Nederlandse wegen veiliger van zelfrijdende Tesla's? De cijfers

Daadwerkelijk autonoom rijden is nog altijd toekomstmuziek, maar eerlijk is eerlijk: wat Tesla heeft neergezet met Supervised Full Self-Driving in Nederland is toch wel indrukwekkend. Niet perfect, maar wel indrukwekkend.

We kunnen lang of kort discussiëren, maar de hamvraag is natuurlijk: wordt het verkeer veiliger met Supervised FSD of niet? Supervised FSD is nu ongeveer twee maanden actief in Nederland en Tesla deelt de cijfers.

3,5 keer minder botsingen

Die liegen er niet om: met Supervised FSD zijn er 3,5 keer minder botsingen. Daarbij heeft Tesla de data vergeleken met andere Tesla’s die door mensen bestuurd worden, maar alsnog actieve veiligheidssystemen hebben. In vergelijking met een oude Volkswagen Polo zou het verschil waarschijnlijk nog groter zijn.

Aangezien de cijfers van Tesla zelf komen, ruikt het een beetje naar WC-eend. En we weten dat Tesla er niet voor terugdeinst om creatief met cijfers om te gaan. Maar toch: het is helemaal niet ondenkbaar dat FSD minder brokken maakt, want de gemiddelde automobilist rijdt nu niet bepaald vlekkeloos.

Voor de liefhebbers hebben we nog een paar cijfers. Bij zowel zelfrijdende Tesla’s als door mensen bestuurde Tesla’s moest de automatische noodremfunctie soms ingrijpen, maar dat was bij FSD aanzienlijk minder vaak: 14,9 keer minder vaak. Ook moest er 7,3 keer minder vaak hard geremd worden en waren er 8 keer minder uitwijkmanoeuvres. Grappig genoeg vermeldt Tesla ook dat er 8,8 keer minder vaak hard opgetrokken wordt. Terwijl dat nu juist het enige leuke is aan een Tesla.

De conclusie is in ieder geval: we moeten allemaal een Tesla met Supervised FSD gaan rijden. Want dat is veiliger. Toch?

Bron: Tesla Europe op X

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