Wordt manager bij de Albert Heijn met deze bus

Perfect voor de betere supermarkt manager. Ook uitermate geschikt voor hoofdredacteuren.

Uiteraard proberen we op Autoblog heet autonieuws te brengen. En als het eventjes kan het Nederlandse wereldnieuws ook nog een beetje autogerelateerd maken. In veel gevallen geen probleem. Met name als het gaat om politieke kopstukken is het vrij eenvoudig. Maar hoe doen we dat eigenlijk met de stakingen bij Albert Heijn?

Pfff, dat is een lastige. Ten eerste hebben we de stakingen bij VDL Nedcar, dat is enorm autogerelateerd stakingsnieuws (of andersom). Maar bij de Albert Heijn konden ze ook staken. Inmiddels is iedereen weer tevreden en gaan ze aan de slag. Dus waar is het dan tijd voor? Precies, die gezellige supermarkt manager in zijn Piaggio!

Piaggo van supermarkt manager

Nu kunnen jullie ook wel aanvoelen dat deze suggestie van onze hoofdredacteur @michalras komt. Nee, niet vanwege zijn voorliefde voor Harry Piekema (alhoewel hij een dekbed heeft van hem, maar dat terzijde) maar door die Piaggio. In een van de vele reclamefilmpjes kun je namelijk de supermarktmanager voorbij zien rijden in een heuse Piaggio.

Als Piaggio liefhebber is Michael dan ook heel erg positief over het apparaat. Not. Maar dat was vanweg de elektrische versie. De auto waarin de supermarktmanager reed, werd in eerste instantie bestuurd door onze hoofdredacteur.

Dat was een bijzonder moment (waarschijnlijk). Maar volgens Michael was het ruk, want de loodaccu van zo’n elektrische variant was niet al te best. Niet vooruit te branden en om de gevoelsmatig moest je ‘m dus om de 450 meter opladen.

Echt zo goed als nieuw

Dan kun je beter het exemplaar wat Douwe Leitner heeft staan kopen. Dat is er namelijk een Pioggio met een 1.3 16v motor. Dat ding is eigenlijk gewoon fabrieksnieuw. Ondanks dat deze uit 1996 komt.

Er is sindsdien slechts 300 km mee gereden. Dit betekent dat de auto praktisch in nieuwstaat is. Je hoeft dus niet met het autopoets-assortiment van Ali-expres aan de slag om een nieuwe look te veinzen. Dit is gewoon nieuw.

Nadeeltje is wel dat je er redelijk wat geld voor over moet hebben: 29.900 euro. Dat kan je niet betalen als je werkt als magazijnmedewerker bij Albert Heijn. Dan moet je minimaal supermarktmanager zijn. Of hoofdredacteur bij een website over auto’s. Enfin, je kan de advertentie hier bekijken!

Met dank aan Jurgen voor de tip!