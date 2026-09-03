Wouter gaat kamperen in een Volkswagen van €100.000

Een camper testen is weer eens wat anders dan een GT3 of M5. Toch blijkt de Volkswagen Grand California 600 verrassend interessant. Dit is geen losse camperombouw, maar een compleet door Volkswagen ontwikkeld pakket op basis van de Crafter. Daardoor voelen de keuken, natte cel, opbergruimte, verlichting en bediening netjes geïntegreerd aan.



De ‘600’ staat voor zes meter lengte. Daarbij is hij ongeveer drie meter hoog, ruim twee meter breed en bijna 3.000 kilo zwaar. Dat merk je bij parkeren en manoeuvreren, maar onderweg valt het formaat juist mee. Dankzij goede stoelen, adaptieve cruisecontrol, moderne assistentiesystemen en een 2.0-liter TDI met 163 pk en 410 Nm rijdt hij opvallend dicht tegen een personenauto aan. Een stoplichtsprinter is het niet, maar 1.200 kilometer naar Zuid-Frankrijk klinkt ineens heel haalbaar.



Binnenin de Volkswagen krijg je een keuken met koelkast en gaspitten, veel bergruimte, draaibare voorstoelen en een complete badkamer met douche en chemisch toilet. Toch zijn er duidelijke compromissen. Het bed is 1,93 meter lang en daarmee één centimeter te kort voor Wouter. Ook ontbreekt stilstaande airconditioning. Dat heeft vooral met gewicht te maken: met extra voorzieningen kom je snel boven 3.500 kilo en heb je mogelijk een C1-rijbewijs nodig.



De langere Grand California 680 lost een deel van het ruimteprobleem op, maar wordt nóg groter. En dan is er de prijs: reken op minimaal een ton.



Is camperlife iets voor Wouter? Waarschijnlijk niet. Maar als fabriekscamper is dit wel een slim, degelijk en verrassend prettig totaalpakket. Voor wie vrijheid belangrijker vindt dan snelheid.



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