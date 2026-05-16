Beijing Autoshow: veel, groot, elektrisch, maar is het relevant voor hier?

Daar stond ik kan. Voor een plattegrond in Beijing die zo groot was als een muur. Auto China 2026 besloeg zeventien hallen. 380.000 vierkante meter vloeroppervlakte. Duizendvierhonderdvijftig auto’s. 181 wereldpremières. En ergens in hal A4 stond dan toch ook nog een Porsche, dus ik voelde me toch een beetje thuis.

Auto China 2026 is niet te filmen, niet samen te vatten en eigenlijk ook niet te bezoeken in één dag. Ik heb het toch geprobeerd. Dit is wat ik meenam. Ik maakte overigens wel bijna 2 uur aan video, dus als je verveelt: kijk de hypercut Auto China 2026.

Groot, groter, grootst

De dominante trend op de beurs is niet elektrisch. Niet autonoom. Niet AI, hoewel dat er allemaal ook is. De dominante trend heeft te maken met het formaat. Bijna elke Chinese fabrikant presenteerde minstens één SUV met drie zitrijen en een lengte van minimaal vijf meter. Dat is formaatje verlengde S-klasse. Al die SUV’s hadden captainseats, een uitklapbaar tafeltje, schermen voor iedere inzittende en een koelbox. Soms een kledingrek.

Dat klinkt bizar, maar het heeft een verklaring. In Chinese steden met tientallen miljoenen inwoners is de reistijd volledig onvoorspelbaar. Als je iemand ophaalt, ben je liever te vroeg dan te laat. Die wachttijd breng je door in je auto. Vandaar de grote schermen, de relaxstoelen, het tafeltje. De auto is geen vervoermiddel, het is een tijdelijke woonkamer.

Je kunt daar als Europeaan om lachen. Maar China verkoopt 34 miljoen auto’s per jaar. De VS 15 miljoen. Europa 13 tot 15 miljoen. Europa en Amerika samen zijn kleiner dan China alleen. De vraag is dus niet of dit een niche is. De vraag is of wij de niche zijn.

De Europese merken slaan terug, op zijn Chinees

Volkswagen heeft in China submerken die wij niet kennen, modellen die hier nooit komen en joint ventures met Chinese fabrikanten die technologie leveren die VW zelf niet heeft. De ID Era 9X is ontwikkeld samen met Xpeng. 800 volt, meer dan 700 kilometer range, achterste stoelen met massagefunctie. Er zit een Volkswagen-logo op de motorkap, maar deze VW is gebaserd op Xpeng-technologie.

Audi doet hetzelfde en heeft in China zelfs twee merken naast elkaar staan: één met de vier ringen, één met vier letters. Beide elektrisch, beide met 900 volt architectuur en LiDAR op het dak, beide met verlengde wielbasis voor meer ruimte achterin. Het is de Chinese strategie: veel modellen, veel merken, voor elk segment een apart verhaal. We kunnen het maar moeilijk uit elkaar houden allemaal.

Vroeger was dat kritiek op de Chinezen. Nu doen de Duitsers het ook. Je bestrijdt het vuur met vuur en je hoopt dat je weet wat je doet. De tijd zal leren of Audi, pardon AUDI hier het goede pad mee is ingeslagen.

Wat er wél naar Europa komt

De meeste auto’s op de beurs komen nooit naar Europa. Dat is ook niet erg, want de meeste zijn ook niet voor Europa bedoeld. Ze zijn te groot, te zacht, te gericht op de achterbank en te weinig gericht op de persoon achter het stuur.

Maar er zijn uitzonderingen, en die zijn het waard om serieus te nemen. De Leapmotor B0 staat er voor €26.000. Vier meter 43, achterwielaandrijving, 218 pk, 482 kilometer range. Voor dat geld lever je vanuit Europa niets vergelijkbaars. Stellantis werkt er al mee samen. Dat is geen toevalligheid.

Het rijgedrag is nog een andere vraag. Veel van die auto’s zijn afgesteld op Chinese stadssnelwegen, niet op Europese B-wegen. Zacht, vaag, onverschillig over wat er onder de wielen gebeurt. Dat is ook een les uit China: er is geen wereldmarkt voor auto’s. Amerikanen willen grote pickups met benzinemotor, Duitsers een hoge topsnelheid en acceptabel verbruik bij 160 km/u, Nederlanders zoeken naar financieel voordeel en de Chinees wil veel ruimte en comfort.

Einde van de dag

Ik moest net op tijd naar de shuttlebus, want de directie van Pon zat erin. Onderweg liep ik nog langs een GT3. Signal Orange met Fog Green two-tone, een paard over de flanken voor het Jaar van het Paard, „Sonderwunsch” op de neus en „25 Years Porsche in China” op de voorbumper.

Ik weet niet precies hoe ik ernaar moet kijken. Een GT3 blijft een GT3. Maar als je hem zo spuit, speelt hij toch mee in hetzelfde spel als al die vijf meter lange woonkamers om hem heen. Porsche doet in Beijing wat iedereen in Beijing doet: aanpassen aan de markt.

Dat is misschien ook wel de eerlijkste samenvatting van de hele beurs. China is groot genoeg om iedereen te veranderen. De vraag is alleen hoe ver je daarin gaat.

Ben jij ook bij Auto China geweest, of volg je het van een afstand? Laat het weten in de reacties.