Wow: 65 Ferrari’s fleuren Eindhoven op voor het goede doel

Voor autospotters kan Eindhoven een prima stad zijn om leuk spul tegen te komen. Kijk maar naar deze Novitec Urus of deze M5 van een PSV’er . Afgelopen zaterdag was het weer raak: je kon 65 Ferrari’s achter elkaar spotten!

Re0den hiervoor was de Doe een Plezier Rit 2026 van Ferrari Club Nederland voor Stichting Steun 22Q11 . De Ferrari’s reden met kinderen en jongvolwassenen die lijden aan het 22q11-syndroom door de Brabantse stad. De stoet werd begeleid door rond de veertig politiemotoren, aangevuld met andere begeleidende motorrijders en medische ondersteuning.









De Nederlandse Ferrari-vereniging liet een leuke variatie aan modellen zien. We spotten een 360, 430 en FF, maar ook een 488 Spider, 296 GTB, SF90 Stradale en een 512 Testarossa. Organisator Ramon Kuijpers legt uit wat de waarde van de auto’s is op zo’n dag: “Veel van deze gezinnen hebben vaak genoeg met artsen, ziekenhuizen, onderzoeken en onzekerheden te maken. Dan is het mooi als een kind een dag niet ‘het kind met 22q11’ is, maar gewoon degene die vandaag in een Ferrari zit.”