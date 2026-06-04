Wow: Audi Nuvolari is R8 van de toekomst en gaat in productie!

Een mooie verrassing op deze ietwat druilerige avond: Audi komt uit het niets met een supercar die zo in de voetsporen van de R8 kan treden. De Audi Nuvolari is een 1.001 pk sterke supercar mét V8 en elektromotoren en de eerste verschijningsvorm van de designtaal ingezet door de Concept C.

De Audi R8 was natuurlijk al een verrassing voor een merk als Audi in 2006. Een merk dat zich vooral inzet op premium voor de massa, maar dan ineens verantwoordelijk voor een heerlijk dikke supercar. Met het weggaan van de R8 vorig jaar werd duidelijk dat een directe opvolger met V10 niet op de planning stond. Dat wil niet zeggen dat Audi zich nooit meer aan een supercar gaat wagen. Waarvan akte: dit is de Audi Nuvolari. Volgens Audi was de timing voor een nieuw hoofdstuk perfect nu het merk zich weer waagt aan de autosport met hun F1-team.

Design

Om even met het uiterlijk te beginnen. De nieuwe designtaal die we te zien kregen op de Concept C, debuteert op de Audi Nuvolari. Het is een vrij simplistisch silhouet wat erg Lamborghini-achtig aanvoelt. Voorop zien we de smalle grille naast grote koelsleuven en die bijzondere pixel-koplampen. De achterkant is aalglad, erg simpel en voorzien van een groot zwart stuk voor de koelgaten en de enorme uitlaat. Het geheel is bijzonder en uniek voor Audi: echt wel goed gelukt.

Techniek

Je verwacht dan een domper van jewelste wanneer blijkt dat de Audi Nuvolari elektrisch is. Dat is niet juist, er ligt namelijk een V8 onder de kap. De specs daarvan kunnen je bekend voorkomen: het betreft een 4.0 liter grote unit met 800 pk, met een redline van 10.000 toeren per minuut. Niet geheel toevallig wat je ook vindt in de Lamborghini Temerario. De auto zal dan ook net als zijn voorganger veel delen met de Lamborghini-broer. Ook net als de Temerario maakt Audi gebruik van elektromotoren die het totaalplaatje naar 1.001 pk tillen: de krachtigste Audi ooit gebouwd. Sprinten naar 100 lukt dan in 2,6 seconden en de top ligt op 350 km/u. Opvallend genoeg is dit ver boven wat je krijgt uit de Temerario, maar weer net ietsje minder dan de Lamborghini Revuelto.

Audi gebruikt uiteraard voor de Nuvolari de elektromotoren voor technisch vernuft. Er zitten twee axiale fluxmotoren (zoals je die ook kent van de nieuwe AMG GT) op de vooras en eentje tussen de V8 en de wielen achterin. De Nuvolari kan volledig elektrisch rijden, maar in de beste rijmodi gebruikt de auto natuurlijk elektrokracht en V8-kracht om je de beste ervaring te bieden.

Basis

De basis is de nieuwste generatie Audi Space Frame, het trucje wat je kent van absolute toppers als de Audi A2. Maar natuurlijk ook de A8 en R8. Het koetswerk om tot de Audi Nuvolari te komen is volledig gemaakt van koolstofvezel, een debuut voor een Audi-productieauto. Ondanks het aalgladde uiterlijk was er voldoende ruimte voor bijzondere aerodynamica, waaronder een Ferrari-achtige S-duct op de voorklep. Toch is Audi de nadelen van een té aerodynamisch uiterlijk zoals bij de eerste TT niet vergeten en zit de Nuvolari vol met actieve aero. De voorsplitter kan van lengte veranderen en ook achterin de diffusor kan de boel aangepast worden voor ideale downforce. Dit is getest door de F1-coureurs van Audi, goede expertise dus volgens het merk.

Over de F1-gesproken: de Audi Nuvolari heeft uiteraard ook een F1-achtig batterijmanagementsysteem. Het wil zeggen dat net als bij een F1-auto de verloren kinetische energie teruggestuurd kan worden in de elektromotoren voor een krachtboost. Een bekend verhaal, maar niet onbelangrijk natuurlijk.

Interieur

Je zou bijna vergeten dat er in de Audi Nuvolari ook nog een interieur zit. In tegenstelling tot de R8 zit er wel een scherm in diens opvolger. Toch komt het simplistische van de R8 wel terug in de Nuvolari. Je zou het bijna braaf kunnen noemen voor een supercar, maar misschien wil je dat wel. Kijk maar eens naar wat voor kermis een nieuwe Lamborghini is. Wel heeft de tellerbak nog steeds de belangrijkste informatie voor het infotainment, met het scherm alleen voor rustigere achtergrondinfo.

De Audi Nuvolari wordt wel minder een massaproduct dan de Audi R8. Er worden namelijk maar 499 exemplaren gebouwd. Hoe duur ze worden is nog niet bekend, wel dat de auto per 2027 op je oprit kan staan als je hem kan betalen. De terugkeer van de Audi-supercar, wie had dat gedacht.

En die naam!

Omwille van de nostalgie willen we ook nog even inzoomen op die naam: Audi Nuvolari. Die naam slaat op de Italiaanse coureur die voor Auto Union reed, Tazio Nuvolari. In de Auto Union Typ D wist Nuvolari meerdere races te winnen in 1938 en 1939. Deze sigaarvormige racer werd later iconisch voor Auto Union, wat natuurlijk één van de merken was die fuseerden om tot Audi te komen. Audi gebruikte de Typ D en andere Auto Union-racers vaker ter inspiratie, denk bijvoorbeeld aan de Rosemeyer Concept. Nuvolari als racer in wat we nu de F1 zouden noemen vormt natuurlijk weer een perfect linkje met de F1.

Er was trouwens ook een Audi Nuvolari die nooit verder kwam dan een concept. In 2003 presenteerde Audi drie concepts, waarvan de Pikes Peak de Q7 werd en de Le Mans de R8. De Nuvolari was een grote coupé die min of meer de A6 Coupé werd die er nooit kwam. Met een dikke V10 voorin was dit een gave Gran Turismo geweest. Helaas kwam het nooit verder dan een prototype, maar nu we toch Gran Turismo bij naam noemen: gamers hebben de auto wel kunnen besturen in het vierde deel van die reeks.