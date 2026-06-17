De bizarste Spyker ooit leeft en krijgt eindelijk zijn W12!

Op 28 februari 2006 trok Spyker-topman Victor Muller iets revolutionairs: een Super Sport Utility Vehicle (SSUV). Porsche had een leuke poging gedaan met de Cayenne, maar deze D12 Peking-to-Paris (vernoemd naar de rally tussen die steden begin vorige eeuw) ging nog wel een stap verder. Het bleef destijds, zoals wel vaker bij Spyker, helaas bij een showauto en een droom. Tot nu! Bijna twintig jaar na zijn debuut is de SSUV getransformeerd van een statisch brok design tot een rijdende auto.

Dit is NIET het werk van Muller en zijn nieuwe team. Die komen later met een nieuwe Spyker. Nee, de 2026-versie van de D12 Peking-to-Paris is het werk van Milan Morady S.A., R-COMPANY en de bekende Nederlandse Spyker-expert Jasper den Dopper. Zie: Morady voor de centen, Den Dopper voor de technische kennis. En die kennis, die had ie nodig.















Geen basis

Het originele showmodel uit Genève was puur gebouwd om mooi te zijn op een draaiend podium; technisch stelde het helemaal niets voor. De Spyker-SUV had namaak-remmen van plastic, de ruiten waren van plexiglas met decoratieve aluminium strips, de deuren en de achterklep konden niet eens open en een motor of versnellingsbak schitterden door afwezigheid.

Het team heeft aan de hand van originele fabrieksdocumenten en technische data de auto vanaf de grond af aan mechanisch moeten ontwerpen en opbouwen. Het resultaat mag er zijn: de D12 is nu voorzien van een volledig werkend onderstel, een functionerend remsysteem, een complexe elektrische architectuur én de motor waar hij altijd voor bedoeld was: de machtige W12-krachtbron van de VAG. Het idee was destijds om 500 pk uit het blok te halen voor een topsnelheid van 295 km/u en 0-100-tijd van zes seconden. Toe maar.

Niet te koop

De D12 is klaar, maar mag nog niet de weg op. Er wordt op dit moment gewerkt aan een Duitse goedkeuring. Hierna zou er een presentatie van de SUV kunnen komen op de Nürburgring ‘’met een hele bekende coureur’’. Hmm… De hoge Spyker kopen kan trouwens niet. De D12 Peking-to-Paris was en blijft het bezit van Spyker-verzamelaar Michail Pessis. Hij kreeg al eens een bod op de D12 van meer dan 5 miljoen euro, maar wilde hem niet weg doen. Nu de auto kan rijden, gaat de waarde alleen maar omhoog kan ik me voorstellen.

Er komt nog veel meer aan!

De rijdende D12 is dan ook geen eenmalig project, maar onderdeel van een veel grotere reddingsoperatie van historisch Spyker-erfgoed. Eerder wist deze club de Spyker C8 Aileron LM85 al te voltooien en bouwden ze het conceptmodel van de Spyker B6 Venator om tot een rijdende auto. En er is nog een hele waslijst aan projecten die wachten op voltooiing.

Zo wordt er gewerkt aan het rijdend maken van de Spyker C12 Spyder (eveneens met W12-motor) en loopt er een technische studie naar een nóg geheimzinniger Spyker-project met een W12 dat destijds nooit verder kwam dan de allereerste ontwikkelingsfase. Daarnaast liggen er concrete plannen op de plank om de Spyker D8 (de supercharged V8-versie van de SUV), twee Spyker LaTurbies, vier onafgemaakte normale C8-chassis en de vier laatst overgebleven C8 Aileron-programma's af te bouwen. Den Dopper is in ieder geval nog even bezig met Spykers aanpakken. Nu ben jij weer aan zet, Muller.