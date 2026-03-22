X3-neus afgewezen voor nieuwe 3 Serie, niet vanwege mooi of lelijk

Naast de nieuwe iX3 is de Neue Klasse nu helemaal los met de nieuwe i3/3 Serie. Je merkt direct een duidelijke designtaal aan de voorzijde van beide auto's, met een nieuwe iteratie van de dubbele grille die BMW al sinds vrijwel de hele geschiedenis voert. Tenminste, daar zit wel een duidelijk verschil.

Ondanks dezelfde, brede 'grille' met de verlichting erin verwerkt die je vindt op zowel de i3 als iX3, heeft BMW toch besloten om de nieren iets anders vorm te geven bij de iX3. Daar lijkt het een beetje op wat het merk recent meer doet, twee langwerpige verticale units die als een soort neus prijken op het front. Vandaar ook dat het veelal de varkensneus werd genoemd, want dat is het wel een beetje. Voor de BMW i3 blijft deze grille bespaard. Of het beter is, daar heb je waarschijnlijk zelf een mening over.

Wel overwogen (of weloverwogen)

Wat blijkt: er is zeker gespard over de grille van de BMW iX3 op de BMW i3 voor het versterken van het familiegezicht. Adrian van Hooydonk deelt mede dat er uiteindelijk gekozen is om het niet te doen. Je zou zeggen omdat het wellicht niet past of niet mooi is op de lagere 3, je hebt bij de iX3 immers meer frontoppervlak om op te vullen. Nee, de reden is iets compleet anders. Volgens Van Hooydonk werd de i3 met deze grille "te retro". Volgens de hoofddesigner is een BMW 3 Serie historisch gezien altijd een sportief model geweest. Met deze grille werd het een retro-design wat niet zo sportief is als de uiteindelijke oplossing.

Standaard?

Er lijkt niet direct een soort mal te zijn voor hoe een BMW ontworpen is met deze nieuwe voorkant, maar het begint erop te lijken dat de dubbele grille vooral een rol gaat spelen bij hoge modellen. Aan de hand van lekken en teasers wordt duidelijk dat zowel de iX5 en iX1 ook deze grille krijgen. Terwijl de 3 Serie bewijst dat lage modellen hem niet nodig hebben en dus aankomende modellen als de i5 juist het sjabloon van de 3 Serie volgen.

De BMW 3 Serie had dus eruit kunnen zien zoals bovenstaande snel gemaakte artists impression (lees: twee minuten met twee afbeeldingen klooien in Paint). Heeft BMW de goede keuze gemaakt?