Xiaomi bouwt eindelijk wat Tesla al 11 jaar belooft

Het begon ooit als één van die typisch Elon Musk-achtige ideeën. In 2014 beloofde de Tesla-baas een laadkabel die als een metalen slang zelfstandig uit de muur zou kruipen om even lekker zijn stekker in jouw auto te prikken. Het prototype verscheen een jaar later, het internet raakte enthousiast en vervolgens... gebeurde er helemaal niets meer. Ruim tien jaar later lijkt Xiaomi alsnog te gaan leveren wat Tesla nooit op de markt bracht.

De laadkabel die zelf aan het werk gaat

Xiaomi heeft dus een thuislaadsysteem onthuld dat net als bij Tesla's versie zelfstandig zijn laadstekker in je auto kan steken. Het systeem bestaat uit een compacte robotarm die naast de parkeerplaats wordt gemonteerd. Zodra de auto geparkeerd staat, lokaliseert de arm de laadpoort en begint het laadproces automatisch. Volgens Xiaomi kan de robotarm niet alleen zelfstandig aansluiten, maar ook weer loskoppelen zodra het batterijtje vol is of een vooraf ingestelde laadlimiet is bereikt. Ook kan je het hele systeem lekker met je telefoon bedienen. Lui zijn wint altijd.

De fabrikant zegt ook nog dat de demonstratievideo niet in een laboratorium is opgenomen, maar gewoon in een 'echte' omgeving. Dit is dus geen concept, maar tech die al hartstikke rijp is voor productie.

Tesla had hetzelfde idee

Het grappige aan dit leuke nieuwtje is dat Tesla precies hetzelfde plan al meer dan tien jaar geleden presenteerde. In 2014 schreef Elon Musk op X dat Tesla werkte aan een laadkabel die zelfstandig uit de muur zou komen en verbinding zou maken met de auto. Een jaar later liet Tesla ook echt een werkend prototype zien dat inderdaad verdacht veel leek op een mechanische slang. Daarna bleef het stil.

Tesla ging zich uiteindelijk meer richten op draadloos laden. Dat leek namelijk de volgende logische stap, maar ook daar verliep het niet helemaal volgens plan. Zo werd het idee voor draadloos laden van de Cybertruck uiteindelijk weer geschrapt. Xiaomi kiest daarom voor een veel eenvoudigere aanpak: gewoon die stekker gebruiken, maar het lekker niet zelf hoeven doen.

Slimmer dan draadloos laden?

Op papier heeft de oplossing van Xiaomi een aantal voordelen ten opzichte van zonder draadje laden. Draadloze systemen verliezen namelijk een deel van de energie tijdens het laadproces, terwijl een oude vertrouwde kabel efficiënter blijft. Bovendien hoeven auto's niet speciaal aangepast te worden voor de technologie. Zolang er een normale laadpoort aanwezig is, kan de robotarm gewoon zijn stekkertje erin steken.

Volgens Xiaomi moet het systeem in het vierde kwartaal van 2026 op de markt verschijnen. De prijs moeten we nog even op wachten. De vraag is natuurlijk hoeveel mensen daadwerkelijk moeite hebben met het inpluggen van een laadkabel. Aan de andere kant: hetzelfde werd ooit gezegd over elektrische ramen, automatische transmissies en adaptive cruise control. Misschien lachen we hier over vijf jaar net zo hard om als mensen die ooit beweerden dat een afstandsbediening voor de televisie nergens voor nodig was. Je weet het nooit.

Via: CarNewsChina

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